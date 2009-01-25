لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به مجمع تشخیص رفت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز به بررسی لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که برای دومین بار مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است پرداختند و با اصرار بر مصوبه قبلی خود این لایحه جهت تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.

این لایحه در جلسه مورخ 25 اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب مجلس رسیده بود و شورای نگهبان در 6 مورد به آن ایراد وارد کرده بود که نمایندگان این ایرادات را اصلاح کردند و آن را به شورای نگهبان ارجاع دادند.

شورای نگهبان چهارم دی ماه به دو مورد از این اصلاحات ایراد گرفت اما امروز نمایندگان بار دیگر بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند.

بر اساس ماده 6 این لایحه که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است موسسات خصوصی موظف اند با رعایت مقررات این قانون اطلاعات مورد نیاز افراد را که برای اجرای حقوق یا حمایت از حقوق آن افراد ضروری است در دسترس آنان قرار دهند.

شورای نگهبان همچنین ماده 11 این لایحه را مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته بود و بر آن ایراد گرفته بود.