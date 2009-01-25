کارخانجات شیشه در فومن ایجاد می شود

محمد فلاح شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با ایجاد کارخانجات شیشه به رغم پویایی اقتصادی بین سه تا هفت هزار نفر در این منطقه مشغول به کار خواهند شد.

وی بیکاری را مهمترین معضل شهرستان فومن دانست و متذکر شد: اجرای طرحهای صنعتی مهم در کنارفعالیتهای کشاورزی و گردشگری در توسعه منطقه موثر است.

شجاعی در ادامه با اشاره به اینکه کارخانه فولاد و روغن کشی نیز در فومن ایجاد می شود، اظهار داشت: زمین مورد نیاز این دو واحد صنعتی موثر در شهرستان تعرفه شده است.

وی با اعلام اینکه شهرستان فومن در بن بست قرار دارد، افزود: با اتصال جاده توریستی ماجولان به خلخال این منطقه از بن بست خارج می شود.

شجاعی بیان داشت: عملیات اجرایی این طرح نیازمند عزم ملی است و اعتبارات استانی جوابگو نیست.

فرماندار فومن جاذبه‌های گردشگری منطقه را بستر مناسبی برای توسعه صنعت گردشگری دانست و یادآور شد: قلعه رودخان و ماسوله از جمله مناطق موثر گردشگری کشور و گیلان است که در این منطقه واقع شده اند.