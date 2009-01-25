سطح بیمه محصولات کشاورزی نیشابور دو شده است

علی دهباشیان در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: با فعالیت های ترویجی صورت گرفته در راستای توسعه بیمه محصولات کشاورزی و استقبال کشاورزان از این امر ، سطح بیمه غلات (گندم و جو ) در کشت پاییزه امسال نسبت به سال قبل حدود دو برابر افزایش یافته است .

دهباشیان تصریح کرد: با توجه به تاکید معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری مبنی بر تغییر سیاست های حمایتی دولت در زمان بروز حوادث طبیعی و سوق یافتن اعتبارات و کمک های بلا عوض دولت به سمت صندوق بیمه لازم است کشاورزان و دامدارن زحمتکش نسبت به بیمه کلیه محصولات زراعی و دام های خود اقدام کنند تا بتوانند در هنگامی که بر اثر سرما یا خشکسالی خسارتی به آنها وارد می شود از کمک های دولت بهره مند شوند.

معاون سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی یاد آور شد: جهت سهولت در امر بیمه محصولات ، کارگزاران بیمه در تمامی مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاروزی و شرکت های خدمات مشاوره مستقر در مراکز دهستانهای این شهرستان استقراریافته و کشاورزان و دامداران سطح شهرستان می توانند با مراجعه به این مراکز نسبت به بیمه کردن دام های خود در فرصت باقی مانده اقدام نمایند .

