بررسی راه اندازی تابلوی معاملات ارزی سهام در کیش

به گزارش خبرنگار مهر، حسین الله داد در نشستی با خبرنگاران، حجم معاملات تالار کیش در 8 ماهه ابتدای سال جاری را 4 میلیارد دلار ( 4 هزار میلیارد تومان) اعلام کرد و گفت: با این حجم معاملات، تالار بورس کیش بعد از تالار بورس تهران رتبه نخست در بین تالارهای منطقه ای را به خود اختصاص داده است.

مدیرتالار بورس منطقه ای کیش یکی از دلایل انجام این حجم معاملات را معافیت مالیاتی عنوان کرد و گفت: سود شرکتهای کارگزاری نیز از 25 درصد معافیت مالیاتی برخوردار است.

وی افزود: مدت زمان معافت مالیاتی سود شرکتهای کارگزاری از 15 سال به 30 سال افزایش یافته است واین معافیتها می تواند برای سرمایه گذاران در بورس مزیت محسوب شود.

الله داد همچنین یکی دیگر از مزیتهای معاملات در تالار بورس کیش را برخورداری از معافیت نیم درصدی نقل و انتقال سهام عنوان کرد و گفت: سهامداران می توانند از این میزان معافیت طبق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق تجاری و صنعتی استفاده نمایند.

وی گفت: اگر یک شرکت سرمایه گذاری از ابتدای فعالیت در کیش به ثبت برسد یا شعبه ای را در منطقه به ثبت برسانند و یا مجوز فعالیت اقتصادی را از سازمان منطقه آزاد دریافت کرده باشد و فعالیت خود را از طریق کارگزاری ها انجام دهند، می تواند از معافیت مالیاتی نیم درصدی استفاده نماید.

مدیرتالار بورس منطقه ای کیش با اشاره به برنامه راه اندازی تابلوی معاملات ارزی سهام در کیش گفت: برای این برنامه دو رویه پیگیری می شود، رویه اول تاسیس یک بورس بین المللی و رویه دیگر ایجاد تابلوی ارزی معاملات سهام در قالب همین شرکت بورس کنونی است که انتخاب یکی از این دو رویه در حال بررسی است.

وی اضافه کرد: در راه اندازی تابلوی معاملات ارزی سهام مشارکت با اروپایی هایی در حال مطالعه و ارائه پیشنهاد به هئیت وزیران است که هنوز نهایی نشده است.

الله داد از افزایش 6 کارگزار جدید در سال جدید به تعداد کارگزاری های بورس کیش خبرداد و افزود: بدون کارگزاری های مذکور، هم اکنون تعداد کارگزاری های فعال در بورس کیش 25 کارگزاری است.

وی در خصوص تمایل سرمایه گذاران خارجی برای خرید و فروش سهام در بورس کیش، گفت: مذاکراتی با سرمایه گذاران خارجی از کشورهایی همچون کنیا، ژاپن، کویت، امارات صورت گرفته اما شرایط به نحوی نبوده که بتوانند سرمایه گذاری کنند.

مدیرتالار بورس منطقه ای کیش همچنین ارزش معاملات کل سهام در بورس کیش در سال گذشته را حدود 2 میلیارد دلار اعلام کرد وگفت: حجم معاملات در 4 ماه ابتدای سال جاری مطلوب بود.

وی اظهارداشت: در10 ماه گذشته 315 کد معاملاتی در بورس کیش صادر شده که نسبت به تعداد جمعیت این منطقه مناسب است.