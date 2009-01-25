آشنایی نداشتن با قوانین از مشکلات جدی بیمه است

غلامحسین زنجانی در گفتگو با خبرنگار مهر در گنبد افزود: از این رو مطبوعات و رسانه های نقش مهم و ارزنده ای در اطلاع رسانی و آگاهی بخشی مردم در زمینه قوانین و مزایای تامین اجتماعی دارند و باید در این موارد کمک کنند.

وی اظهار داشت: این شهرستان با داشتن 17 هزار و 64 بیمه شده اصلی، دو هزار و 308 مستتمری بگیر و چهار هزار و 780 واحد کارگاهی رتبه دوم را در کشور داراست.

زنجانی از کارفرمایان و بیمه شده گان خواست تا با پرداخت به موقع حق بیمه این سازمان را در اجرای اهداف فراروی و خدمت رسانی به مردم یاری کنند.

وی بخشودگی جرایم حق بیمه کارفرمایان تا تاریخ هشتم دی ماه را از جمله طرحهای اجرا شده در این نهاد ذکر کرد و گفت: این طرح با استقبال خوب کارفرمایان مواجه شده است.

رئیس اداره تامین اجتماعی گنبد کاووس بیان داشت: کاهش نرخ بیمه رانندگان برون شهری از 27 به 17 درصد و زیرپوشش قراردادن رانندگان تاکسی و بیمه باربران ازدیگر طرحهایی است که در این نهاد اجرا شده است.

وی یادآورشد: همچنین در این مدت شماری از زنان خانه دار شهرستان زیر پوشش بیمه زنان خانه دار قرار گرفتند که نرخ بیمه آنها با توج به شرایط متقاضی، 12، 14 و 18 درصد است.

شهرستان گنبد کاووس با بیش از 295 هزار نفر جمعیت در شرق استان گلستان واقع شده است.

