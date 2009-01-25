به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد مراسم اعطا جوایز سالانه انجمن تهیه‌کنندگان آمریکا که از آن به عنوان شاخصی برای جوایز اسکار یاد می‌شود، شنبه برگزار شد و کریستین کالسن جایزه داریل اف. زانوک تهیه‌کننده سال را برای "میلیونر زاغه‌نشین" دریافت کرد.

"میلیونر زاغه‌نشین" که تولید مشترک بریتانیا و آمریکا است، درباره پسربچه‌ای زاغه‌نشین اهل بمبئی است که با حضور در یک نمایش تلویزیونی موفق فرصت میلیونر شدن را پیدا می‌کند.

"میلک"، "فراست / نیکسن"، "شوالیه تاریکی" و "مورد عجیب بنجامین باتن" دیگر نامزدهای جوایز سالانه انجمن تهیه‌کنندگان بودند. PGA‌ در بخش بهترین مستند جایزه اصلی خود را به "مرد روی سیم" جیمز مارشال به تهیه‌کنندگی سایمن چین اعطا کرد.

انیمیشن "وال - ای" نیز جایزه بخش بهترین انیمیشن سینمایی انجمن تهیه‌کنندگان آمریکا را دریافت کرد. PGA در بخش تلویزیون نیز "مردان دیوانه"، 30 Rock و "جان آدامز" را به عنوان بهترین‌های سال برگزید.

انجمن تهیه‌کنندگان آمریکا بیش از 3000 عضو دارد و از آنجا که بسیاری از اعضاء این انجمن مانند انجمن کارگردانان و انجمن بازیگران آمریکا جزو رای دهندگان آکادمی علوم و هنرهای سینمایی هستند، آراء آنها می‌تواند بازتاب فیلم‌های برنده اسکار باشد. "میلیونر زاغه‌نشین" در 10 رشته نامزد اسکار است.