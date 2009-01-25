دستگاههای اجرایی فضای لازم برای فعالیتهای بانوان فراهم کنند

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور سید جلال هاشمی صبح امروز در مراسم تودیع و معارفه دبیر کمیته امور زنان و خانواده شهرستان افزود: جامعه سالم جامعه ای است که بانوان نقش خود را در آن به خوبی ایفا نمایند و دستگاه های اجرائی باید فضا را برای حضور و فعالیت بانوان فراهم کنند.

وی یادآور شد: بانوان در عصه های گوناگون علمی، فرهنگی ، دانشگاهی ، پزشکی و ... حضور مقتدرانه و فعالی داشته اند.

وی ضمن ابراز خرسندی از حضور فعال و مشارکت خوب بانوان نیشابوری در عرصه های گوناگون، این حضور را در سطح استان بی نظیر دانسته و مورد تحسین قرار داد.

رئیس کمیته امور زنان و خانواده شهرستان ضمن تجلیل از مقاومت پیروزمندانه مردم ظلوم غزه جنایات رژیم غاصب صهیونیستی را محکوم کرده فرارسیدن سی امین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی را به همگی بانوان و مسئولان حاضر در جلسه تبریک گفت.

هاشمی از آحاد مردم جامعه خاصه بانوان خواست تا با برنامه ریزی های مدون در جهت برگزاری برنامه های ویژه این ایام تلاش داشته باشند

در این مراسم از زحمات اعظم امینی تقدیر شد و زهرا دانایی به عنوان مشاور فرماندار و دبیر کمیته امور زنان و خانواده شهرستان منصوب گردید.

اضافه می شود امینی در یک پست اداری و تدریس به دانشگاه پیام نور مرکز نیشابور برگشت، زهرا دانایی نیز هم اکنون به مدیریت پیش دانشگاهی غیرانتفاعی پرتو نور مشغول انجام وظیفه است وی سابقه حضور در هیئت اجرایی انتخابات مجلس هشتم را در کارنامه خود دارد.