اختصاص 1800 میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد اشتغال در همدان

بهروز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: در صورت هزینه کردن این اعتبار برای 83 هزار نفر در استان همدان اشتغال ایجاد خواهد شد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر از میزان اعتبارات بنگاه های اشتغالزا یک هزار میلیارد تومان با پیش بینی ایجاد اشتغال برای 76 هزار نفر مصوب شده است.

استاندار همدان خاطرنشان کرد: همچنین از محل این تسهیلات شش هزار و 500 شغل نیز در استان همدان تثبیت شده است.

مرادی اظهار داشت: در برنامه 5 ساله سوم ، 86 میلیارد تومان اعتبار با پیش بینی اشتغال برای سه هزار و 400 نفر به استان همدان اختصاص یافته بود که در حال حاضر میزان تسهیلات اختصاص یافته به این امر 11 برابر شده و فرصت های شغلی ایجاد شده از محل تسهیلات 22 برابر شده است.

وی با بیان اینکه روند مثبتی به لحاظ ایجاد اشتغال در استان همدان در حال شکل گیری است، یادآور شد: خوشبختانه فضای پیشرفت و توسعه در همدان مهیا شده است.

استاندارهمدان به انجام مراحل پایانی عملیات اجرایی پتروشیمی هگمتانه اشاره کرد و با بیان اینکه این پروژه در حال حاضر با پیشرفت قریب به 80 درصدی روبروست، اظهار داشت: پتروشیمی هگمتانه دهه فجر سال آینده به بهره برداری می رسد.