  1. استانها
  2. همدان
۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۴۸

اختصاص 1800 میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد اشتغال در همدان

همدان - خبرگزاری مهر: استاندار همدان گفت: 1800 میلیارد تومان اعتبار از محل بنگاه های اشتغالزا و آمایش صنعت و معدن برای ایجاد اشتغال در استان همدان در نظر گرفته شده است.

بهروز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: در صورت هزینه کردن این اعتبار برای 83 هزار نفر در استان همدان اشتغال ایجاد خواهد شد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر از میزان اعتبارات بنگاه های اشتغالزا یک هزار میلیارد تومان با پیش بینی ایجاد اشتغال برای 76 هزار نفر مصوب شده است.

استاندار همدان خاطرنشان کرد: همچنین از محل این تسهیلات شش هزار و 500 شغل نیز در استان همدان تثبیت شده است.

مرادی اظهار داشت: در برنامه 5 ساله سوم ، 86 میلیارد تومان اعتبار با پیش بینی اشتغال برای سه هزار و 400 نفر به استان همدان اختصاص یافته بود که در حال حاضر میزان تسهیلات اختصاص یافته به این امر 11 برابر شده و فرصت های شغلی ایجاد شده از محل تسهیلات 22 برابر شده است.

وی با بیان اینکه روند مثبتی به لحاظ ایجاد اشتغال در استان همدان در حال شکل گیری است، یادآور شد: خوشبختانه فضای پیشرفت و توسعه در همدان مهیا شده است.

استاندارهمدان به انجام مراحل پایانی عملیات اجرایی پتروشیمی هگمتانه اشاره کرد و با بیان اینکه این پروژه در حال حاضر با پیشرفت قریب به 80 درصدی روبروست، اظهار داشت: پتروشیمی هگمتانه دهه فجر سال آینده به بهره برداری می رسد.

کد مطلب 822347

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها