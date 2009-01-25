ایجاد پایگاه امداد هوایی در آذربایجان غربی متوقف شد

قادر مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر با اشاره به اهمیت ایجاد این پایگاه برای افزایش توان امدادی اظهار داشت: متاسفانه به رغم پیشرفت فیزیکی خوب اجرای این طرح با دستور نیروی انتظامی استان این طرح در حال حاضر متوقف شده است.

وی با ابراز تاسف شدید از عدم حمایت دستگاه قضایی و نیروی انتظامی از این طرح مهم استانی و جمعیت هلال احمر استان در برابر معارضین طرح خاطرنشان کرد: هم اکنون هیچ گونه حمایتی از این نهاد از سوی هیچ یک از مسئولان و نهادهای ذیربط صورت نمی گیرد به طوری که وجود چند معارض موجب به تعطیلی کشاندن این طرح شده است.

مختاری از کمبود شدید اعتبارات این جمعیت خبرداد و گفت: در حال حاضر برای پرداخت حقوق پرسنلی این جمعیت با مشکل جدی مواجه هستیم به گونه ای که در کنار این مشکل بسیاری از طرح های زمستانی این جمعیت نیز در حال تعطیلی است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر عدم دریافت هیچ گونه اعتبار دولتی را از مهمترین مشکل اعتباری این جمعیت عنوان کرد واظهارداشت: این موضوع موجب شده است این جمعیت توانایی اجرای طرح های جدید امداد جاده ای را به دلیل کمبود امکانات و اعتبارات نداشته باشد.

وی با اعلام اینکه این نهاد در حال حاضر قادر به تامین هزینه های پایگاه امداد جاده ای از جمله سوخت، نگهداری، حقوق امدادگران و... نیست، تصریح کرد: در صورت ادامه این روند بزودی پایگاههای امداد جاده ای در استان جمع آوری خواهند شد.