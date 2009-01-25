بارسلونا بهترین باشگاه جهان در 18 سال گذشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه فوتبال بارسلونا از اسپانیا در این رده بندی، بالاتر از منچستریونایتد انگلستان و یوونتوس ایتالیا قرار گرفته است. این رده بندی از سال 1991 از سوی فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار اجرا می شود و باشگاه کاتالان با 757 امتیاز، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

برپایه گزارش این سایت، باشگاه بارسلونا طی این مدت دو بار قهرمان رقابت های لیگ قهرمانان اروپا شده و هشت بار جام قهرمانی رقابت های لالیگا را بالای سربرده است. منسچستریونایتد هم دو بار به عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان رسیده و 10 بار فاتح رقابت های لیگ برتر انگلستان شده است.

رده بندی 20 تیم برتر جهان از نگاه این سایت به این ترتیب است:

1- بارسلونا - اسپانیا 757 امتیاز

2- منچستریونایتد - انگلستان 678 امتیاز

3- یوونتوس - ایتالیا 621 امتیاز

4- میلان - ایتالیا 611 امتیاز

5- رئال مادرید - اسپانیا 605 امتیاز

6- اینتر - ایتالیا 567 امتیاز

7- بایرن مونیخ - آلمان 563 امتیاز

8- آرسنال - انگلستان 550 امتیاز

9- ریورپلاته - آرژانتین 503 امتیاز

10- چلسی - انگلستان 442 امتیاز

11- لیورپول - انگلستان 435 امتیاز

12- پورتو - پرتغال 425 امتیاز

13- بوکا جونیورز - آرژانتین 420 امتیاز

14- رم - ایتالیا 405 امتیاز

15- آژاکس - هلند 400 امتیاز

16- پارما - ایتالیا 373 امتیاز

17- سائو پائولو - برزیل 367 امتیاز

18- والنسیا - اسپانیا 367 امتیاز

19- گلاسکو رنجرز - اسکاتلند 364 امتیاز

20- لاتزیو - ایتالیا 342 امتیاز