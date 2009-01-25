علیرضا چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه این مراکز در شهرستان‌های اراک، شازند، دلیجان و ساوه به بهره‌ برداری می ‌رسند، افزود: به منظور احداث این مراکز هزینه ‌ای بالغ بر 305 میلیون ریال هزینه‌ شده است.

وی عنوان کرد: در این مدت همچنین 13 واحد مسکن مددجویان بهزیستی افتتاح می ‌شود.

وی بازدید و افتتاح 30 طرح شکایت تعاونی، بازدید از مراکز نگهداری معلولان و سالمندان و عیادت از بیماران سرطانی و دیالیزی، دیدار با خانواده‌ های زیر پوشش کمیته امداد امام (ره) و خانواده ‌های پرسنل ایثارگران و شاهد، گلباران قبور مطهر شهدای جنگ تحمیلی و برگزاری مراسم جشن انقلاب را از دیگر برنامه ‌های اجرایی کمیته تعاون ستاد دهه فجر در سطح استان طی ایام الله دهه فجر عنوان کرد.

چگینی خاطرنشان کرد: در دهه فجر امسال همچنین 390 سری جهیزیه و هدیه ازدواج به جوانان و نوعروسان زیر پوشش کمیته امداد امام (ره) با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 75 میلیون ریال اهدا می ‌شود.

