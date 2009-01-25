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۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۲:۵۲

آلیا به نقل از متکی :

نمایندگان اردنی حاضر در همایش منافقین متنبه شدند

نمایندگان اردنی حاضر در همایش منافقین متنبه شدند

طی گزارشی در مجلس به نقل از وزیر امور خارجه اعلام شد رئیس اداره منطقه ای وزارت خارجه اردن اعلام کرده نمایندگان اردنی حاضر در همایش منافقین به حساسیت ها پی برده و متنبه شده اند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، فاطمه آلیا عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که گزارش این کمیسیون درباره سئوال مصطفی کواکبیان نماینده سمنان از وزیر خارجه را در صحن علنی مجلس قرائت کرد، اظهار داشت: مبنای این سئوال حضور 33 شخصیت سیاسی و رسانه ای اردن از جمله 12 نماینده مجلس این کشور به ویژه معاون وقت مجلس در همایش منافقین در تاریخ 10/4/87 پاریس بود.

نماینده تهران با اشاره به توضیحات متکی در صحن علنی نتایج این اقدامات وزارت خارجه را پاسخ سفیر اردن برشمرد که بر اساس آن حضور نمایندگان  و رئیس مجلس اردن در این همایش شخصی بوده وبدون اطلاع و هماهنگی صورت گرفته است.

وی گفت: سرپرست وزارت خارجه اردن نیز تاکید کرده مشارکت چند نفر از نمایندگان مجلس آن کشور مرتبط با احزاب و گروه ها بوده و هیچ ارتباطی با موضع رسمی اردن ندارد.

آلیا افزود : در انتخابات اخیر مجلس نمایندگان اردن نایب رئیس وقت که سرکرده گروه حامی منافقین در مجلس است، رای نمایندگان را برای دستیابی مجدد به پست نایب رئیسی  از دست داد و فردی از فراکسیون جبهه عمل اسلامی جایگزین وی شد.

نماینده تهران ادامه داد: کمیسیون امنیت ملی نظر به قانع نشدن سئوال کننده، این موضوع را بررسی و نهایتا اعلام کرد با احترام به حساسیت شایسته سئوال کننده، خوشبختانه دیپلماسی رسمی کشور در این ارتباط خروجی مثبت داشته ، برای کمیسیون قابل قبول بوده است و ما اقدامات وزارت خارجه را مناسب و موثر می دانیم .

کد مطلب 822372

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