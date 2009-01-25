نمایندگان اردنی حاضر در همایش منافقین متنبه شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، فاطمه آلیا عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که گزارش این کمیسیون درباره سئوال مصطفی کواکبیان نماینده سمنان از وزیر خارجه را در صحن علنی مجلس قرائت کرد، اظهار داشت: مبنای این سئوال حضور 33 شخصیت سیاسی و رسانه ای اردن از جمله 12 نماینده مجلس این کشور به ویژه معاون وقت مجلس در همایش منافقین در تاریخ 10/4/87 پاریس بود.

نماینده تهران با اشاره به توضیحات متکی در صحن علنی نتایج این اقدامات وزارت خارجه را پاسخ سفیر اردن برشمرد که بر اساس آن حضور نمایندگان و رئیس مجلس اردن در این همایش شخصی بوده وبدون اطلاع و هماهنگی صورت گرفته است.

وی گفت: سرپرست وزارت خارجه اردن نیز تاکید کرده مشارکت چند نفر از نمایندگان مجلس آن کشور مرتبط با احزاب و گروه ها بوده و هیچ ارتباطی با موضع رسمی اردن ندارد.

آلیا افزود : در انتخابات اخیر مجلس نمایندگان اردن نایب رئیس وقت که سرکرده گروه حامی منافقین در مجلس است، رای نمایندگان را برای دستیابی مجدد به پست نایب رئیسی از دست داد و فردی از فراکسیون جبهه عمل اسلامی جایگزین وی شد.

نماینده تهران ادامه داد: کمیسیون امنیت ملی نظر به قانع نشدن سئوال کننده، این موضوع را بررسی و نهایتا اعلام کرد با احترام به حساسیت شایسته سئوال کننده، خوشبختانه دیپلماسی رسمی کشور در این ارتباط خروجی مثبت داشته ، برای کمیسیون قابل قبول بوده است و ما اقدامات وزارت خارجه را مناسب و موثر می دانیم .