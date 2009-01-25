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۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۲:۵۴

یاری به جمع بازیگران "کیمیا و خاک" اضافه شد

یاری به جمع بازیگران "کیمیا و خاک" اضافه شد

حسین یاری و امیرمحمد زند در فیلم سینمایی "کیمیا و خاک" به کارگردانی عباس رافعی به ایفای نقش می‌پردازند.

رافعی در این باره به خبرنگار مهر گفت: طبق برنامه فیلم 10 بهمن در پادگان نیروی هوایی کلید می‌خورد و تمام فیلمبرداری نیز در تهران انجام می‌شود. "کیمیا و خاک" فضای ملتهب جامعه را که منجر به انقلاب سال 57 شد به تصویر می‌کشد. در فیلم پنج گروه قصد دارند با آخرین پرواز از ایران خارج شوند. اما اتفاق‌هایی می‌افتد که سرنوشت آنها را تغییر می‌دهد.

رافعی فیلم‌های "راز مینا"، " پروانه"، "آفتاب بر همه یکسان می‌تابد" و "تولدی دیگر" را در کارنامه دارد و عوامل "کیمیا و خاک" او عبارتند از نویسنده: رافعی و بهرام صحیحی، فیلمبردار: محمد آلادپوش، طراح صحنه و لباس: اصغر نژادایمانی، تدوینگر: نازنین مفخم، طراح گریم: محمد قومی، صدابردار: عباس رستگارپور، عکاس: مجید صباغ‌بهروز و مدیر تولید: مرتضی متولی.

پیش از این بازی امیر آقایی در فیلم سینمایی "کیمیا و خاک" قطعی شده بود. 

کد مطلب 822383

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