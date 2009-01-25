  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۲:۱۴

از سوی وزیر نفت /

رئیس جدید پژوهشگاه نفت منصوب شد

رئیس جدید پژوهشگاه نفت منصوب شد

مهندس غلامحسین نوذری وزیر نفت طی حکمی دکتر وحید حدادی اصل را به عنوان رئیس پژوهشگاه صنعت نفت منصوب و از زحمات دکتر مهاجرانی تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر وحید حدادی اصل پیش از این در سمت مدیریت عامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی فعالیت می کرد که طی حکمی از سوی وزیر نفت به سمت ریاست پژوهشگاه نفت منصوب شد.

تا پیش از این دکتر باقر مهاجرانی در این سمت فعالیت می کرد.

در این حکم وزیر نفت توجه به مواردی چون پیوستگی میان پژوهش و صنعت به ویژه عنایت به پژوهشهای توسعه ای و فناوری مورد نیاز شاخه های مختلف صنعت نفت، توجه به پژوهش در بخشهای بالادستی نفت، تلاش مستمر برای دستیابی به فرآیندهای جدید در تولید فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی و تقویت ارتباط با مراکز برجسته در بخشهای مرتبط با صنعت نفت در داخل و خارج از کشور و نیز تلاش برای تقویت و ارتقا سطح علمی و تخصصی پژوهشگران موسسه را ضروری دانسته است.

وی در این حکم از ریاست پژوهشگاه خواسته است تا با مشارکت هر چه بیشتر پژوهشگران، محققان و اندیشمندان ضمن ادامه انجام وظایف و ماموریتهای جاری و متعارف به این نکات بپردازد.

کد مطلب 822384

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها