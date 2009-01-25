رئیس جدید پژوهشگاه نفت منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر وحید حدادی اصل پیش از این در سمت مدیریت عامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی فعالیت می کرد که طی حکمی از سوی وزیر نفت به سمت ریاست پژوهشگاه نفت منصوب شد.



تا پیش از این دکتر باقر مهاجرانی در این سمت فعالیت می کرد.

در این حکم وزیر نفت توجه به مواردی چون پیوستگی میان پژوهش و صنعت به ویژه عنایت به پژوهشهای توسعه ای و فناوری مورد نیاز شاخه های مختلف صنعت نفت، توجه به پژوهش در بخشهای بالادستی نفت، تلاش مستمر برای دستیابی به فرآیندهای جدید در تولید فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی و تقویت ارتباط با مراکز برجسته در بخشهای مرتبط با صنعت نفت در داخل و خارج از کشور و نیز تلاش برای تقویت و ارتقا سطح علمی و تخصصی پژوهشگران موسسه را ضروری دانسته است.

وی در این حکم از ریاست پژوهشگاه خواسته است تا با مشارکت هر چه بیشتر پژوهشگران، محققان و اندیشمندان ضمن ادامه انجام وظایف و ماموریتهای جاری و متعارف به این نکات بپردازد.