جلوگیری از حفر چاههای غیرمجاز در سال آینده

محمدرضا عطارزاده در گفتگو با مهر گفت: تاکید وزارت نیرو در سال 88 بر اتمام طرحهای تامین آب و آبرسانی به شهرها و روستاهای با پیشرفت فیزیکی بیش از 70 درصد و همچنین تقویت سفره های آب زیرزمینی و کنترل بر جلوگیری از اضافه برداشت و حفر چاههای غیرمجاز است که این مهم به وسیله راه اندازی گروههای نظارت توسط شرکتهای بخش خصوصی در حال اقدام است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: با احداث سدهای ایستگاههای پمپاژ و بندهای انحرافی حدود 34 میلیارد مترمکعب آبهای روان کشور که به دریاها و یا خارج از مرزها واریز می شدند، مهار و مورد استفاده قرار گرفته است. در این راستا احداث 180 سد بزرگ در کشور در دودهه اخیر و همزمان اجرای 93 سد بزرگ دیگر در دست اجرا است.

عطارزاده تصریح کرد: پیش بینی می شود که با اتمام این تعداد سد، حدود 24 میلیارد مترمکعب آب دیگر استحصال و برای مصارف مختلف کشور اختصاص یابد.

وی اظهار داشت: براساس برنامه وزارت نیرو 178 سد در مراحل مطالعات هستند که در صورت تامین اعتبار لازم، در افق چشم انداز کلیه منابع آبی قابل مهار کشور استحصال خواهد شد.