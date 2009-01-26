جلوگیری از حفر چاههای غیرمجاز در سال آینده

محمدرضا عطارزاده در گفتگو با مهر گفت: تاکید وزارت نیرو در سال 88 بر اتمام طرحهای تامین آب و آبرسانی به شهرها و روستاهای با پیشرفت فیزیکی بیش از 70 درصد و همچنین تقویت سفره های آب زیرزمینی و کنترل بر جلوگیری از اضافه برداشت و حفر چاههای غیرمجاز است که این مهم به وسیله راه اندازی گروههای نظارت توسط شرکتهای بخش خصوصی در حال اقدام است.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: با احداث سدهای ایستگاههای پمپاژ و بندهای انحرافی حدود 34 میلیارد مترمکعب آبهای روان کشور که به دریاها و یا خارج از مرزها واریز می شدند، مهار و مورد استفاده قرار گرفته است. در این راستا احداث 180 سد بزرگ در کشور در دودهه اخیر و همزمان اجرای 93 سد بزرگ دیگر در دست اجرا است.
عطارزاده تصریح کرد: پیش بینی می شود که با اتمام این تعداد سد، حدود 24 میلیارد مترمکعب آب دیگر استحصال و برای مصارف مختلف کشور اختصاص یابد.
وی اظهار داشت: براساس برنامه وزارت نیرو 178 سد در مراحل مطالعات هستند که در صورت تامین اعتبار لازم، در افق چشم انداز کلیه منابع آبی قابل مهار کشور استحصال خواهد شد.
نظر شما