اکتشاف گسترده طلا در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌ عمومى‌ سازمان زمین ‌شناسى و اکتشافات ‌معدنى کشور، مدیر امور اکتشاف این سازمان با اشاره به اختصاص بودجه اکتشافى سال گذشته دولت از محل صرفه‌جویى بنزین و تعریف 145پروژه پیمانى و 50 پروژه امانى اکتشافى کشور، گفت: خوشبختانه بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکى در پروژه‌ها به دست آمد و دستاوردهاى اکتشافى متعددى براى استانهای کشور همزمان با سى‌امین سالگرد پیروزى انقلاب اسلامى در بخش طلا حاصل شد.

بهروز برنا افزود: در منطقه لاطلا واقع در کرمان اکتشافات سطحى به صورت سیستماتیک در عمق 1500مترى براى شناسایى طلا به اتمام رسیده و وجود 5 تن طلا، 250 تن نقره و 10هزار تن مس براى کارشناسان محرز شده است.

وی با اشاره به اکتشافات سطحى به منظور شناسایى ذخایر طلا و روى در منطقه ندوشن واقع در یزد، خاطر‌نشان کرد: در نبى‌جان آذربایجان‌شرقى حفارى‌ها تا عمق 25مترى براى شناسایى ذخایر طلا انجام شد و500 تن ذخیره قطعى و 2 تن ذخیره احتمالى این کانسار مشخص شد که متاسفانه ادامه کار بستگى به کسب مجوز از سازمان حفاظت محیط‌ زیست دارد.

مدیر امور اکتشاف سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور در ادامه از کشف ذخایر طلا در مناطق مسجدداغى، اینق، نبى‌جان و ساریلار آذربایجان‌شرقى خبر داد و گفت: در حال حاضر اکتشافات در 5 محدوده واقع در کردستان به پایان رسیده و وجود یکصد و دوازده کیلو طلا، 719 نقره و حدود صد هزار تن کانسنگ مس در منطقه خراپه واقع در محور سقز- پیرانشهر محرز شده است.

وى اکتشافات 5 تن طلا در محدوده بزمان، ذخایر مناسبى در محدوه سیاه‌جنگل واقع در استان سیستان و بلوچستان، ذخیره قابل توجه تنگستن طلادار در محدوده چاه‌پلنگ اردکان با عیار اقتصادى 15 درصد، یکصد‌و‌بیست کیلوگرم طلا در منطقه هیرد شماره یک و حداقل 4 تن طلا براى هیرد شماره 3 و مقادیرى در منطقه شورآب به کمک اکتشافات سطحى و عمقى واقع در خراسان ‌جنوبى و در نهایت شناسایى یک زون طلادار تا به ضخامت 8 متر در منطقه خونیک را از دیگر دستاوردهاى اکتشافى سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور در بخش اکتشافات طلا عنوان کرد.

برنا در پایان تاکید کرد: در مجموع در دولت نهم و از محل بودجه‌هاى تخصیص داده شده و از 56 پروژه اکتشافى طلا حداقل میزان 20 تن طلا به ذخایر قبلى کشف شده افزوده شده است.