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۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۳:۱۰

قیمت توافقی پنبه در سال آینده 370 تومان است

قیمت توافقی پنبه در سال آینده 370 تومان است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: در حال حاضر روی قیمت 370 تومان برای پنبه سال آینده توافق شده است.

محمد اسماعیل‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به حمایت های دولتی از پنبه افزود: افت شدید قیمت جهانی محصول پنبه و عدم قدرت رقابت صنایع داخلی باعث شده پنبه مورد توجه دولت قرار دارد و در حال حاضر این محصول با خرید توافقی و تضمینی مورد حمایت است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: در حال حاضر روی قیمت 370 تومان برای پنبه سال آینده توافق شده است و کشاورزان می‌توانند برای کاشت آن تصمیم گیری کنند.

وی با اشاره به سرمازدگی سال پیش افزود: عدم آمادگی همه بخش‌ها مشکلاتی را در این زمینه ایجاد کرده است که نتیجه آن کاهش تولیدات کشاورزی و خسارات و واردات برخی محصولات شده است.

اسماعیل نیا گفت: سرمازدگی و خشکسالی هزار و 800 میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی و دامداری استان خسارت وارد کرده که توان پرداخت 26 میلیارد تومان آن را به خسارت‌دیدگان داریم.

وی خاطرنشان کرد: امسال در بخش خشکسالی و سرمازدگی 280 میلیارد تومان به استان خراسان رضوی اختصاص یافته است.

کد مطلب 822400

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