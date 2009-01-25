قیمت توافقی پنبه در سال آینده 370 تومان است

محمد اسماعیل‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به حمایت های دولتی از پنبه افزود: افت شدید قیمت جهانی محصول پنبه و عدم قدرت رقابت صنایع داخلی باعث شده پنبه مورد توجه دولت قرار دارد و در حال حاضر این محصول با خرید توافقی و تضمینی مورد حمایت است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: در حال حاضر روی قیمت 370 تومان برای پنبه سال آینده توافق شده است و کشاورزان می‌توانند برای کاشت آن تصمیم گیری کنند.

وی با اشاره به سرمازدگی سال پیش افزود: عدم آمادگی همه بخش‌ها مشکلاتی را در این زمینه ایجاد کرده است که نتیجه آن کاهش تولیدات کشاورزی و خسارات و واردات برخی محصولات شده است.

اسماعیل نیا گفت: سرمازدگی و خشکسالی هزار و 800 میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی و دامداری استان خسارت وارد کرده که توان پرداخت 26 میلیارد تومان آن را به خسارت‌دیدگان داریم.

وی خاطرنشان کرد: امسال در بخش خشکسالی و سرمازدگی 280 میلیارد تومان به استان خراسان رضوی اختصاص یافته است.

