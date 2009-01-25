دبیر جشنواره سن سباستین در جمع داوران جشنواره فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره فیلم سن سباستین در اسپانیا یکی از جشنوارههای معتبر رقابتی عضو فیاف در سینمای جهان است و اولاسیرگویی از سال ۲۰۰۱ دبیر آن است.
فیلمهای ایرانی "وقتی همه خوابیم" بهرام بیضایی، "عیار ۱۴" پرویز شهبازی و "زادبوم" ابوالحسن داوودی در بخش جام جهاننما - مسابقه بینالملل بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر با ۱۳ فیلم سینمایی خارجی از ۱۱ کشور رقابت میکنند.
فرانسه با پنج فیلم (یک تولید مستقل و چهار تولید مشترک)، آلمان با سه فیلم (سه تولید مشترک) و بلژیک، آمریکا، ترکیه هر کدام با دو فیلم در این بخش حضور دارند.
فیلمهای بخش بینالملل بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر از 11 تا 15 بهمن ماه سال جاری به نمایش درمیآیند.
