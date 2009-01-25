  1. هنر
  2. سینمای ایران
۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۲:۵۱

دبیر جشنواره سن سباستین در جمع داوران جشنواره فیلم فجر

دبیر جشنواره سن سباستین در جمع داوران جشنواره فیلم فجر

میکل اولاسیرگویی دبیر جشنواره فیلم سن سباستین در جمع داوران بخش جام جهان‌نما ـ مسابقه سینمای بین‌الملل جشنواره فیلم فجر حضور دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره فیلم سن سباستین در اسپانیا یکی از جشنواره‌های معتبر رقابتی عضو فیاف در سینمای جهان است و اولاسیرگویی از سال ۲۰۰۱ دبیر آن است.

فیلم‌های ایرانی "وقتی همه خوابیم" بهرام بیضایی، "عیار ۱۴" پرویز شهبازی و "زادبوم" ابوالحسن داوودی در بخش جام جهان‌نما - مسابقه بین‌الملل بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر با ۱۳ فیلم سینمایی خارجی از ۱۱ کشور رقابت می‌کنند.

فرانسه با پنج فیلم (یک تولید مستقل و چهار تولید مشترک)، آلمان با سه فیلم (سه تولید مشترک) و بلژیک، آمریکا، ترکیه هر کدام با دو فیلم در این بخش حضور دارند.

فیلم‌های بخش بین‌الملل بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر از 11 تا 15 بهمن ماه سال جاری به نمایش درمی‌آیند.

کد خبر 822404

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها