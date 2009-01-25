جاده های لرستان در 24 ساعت گذشته پنج قربانی گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در یکی از این تصادفات که در محور اصلی گردنه "مله سرخه" از توابع شهرستان خرم آباد رخ داد یک دستگاه تریلر به رانندگی "رضا-ط" به یک دستگاه پیکان سواری که سرنشینان آن یک خانواده بودند تصادف کرد که در نتیجه راننده سواری و همسرش جان خود را از دست داده و فرزند 5 ساله آنها به بیمارستان انتقال یافت.

به گزارش مهر علاوه بر این حادثه در طول روز گذشته 3 نفر دیگر بر اثر تصادفات رانندگی در لرستان جان خود را از دست دادند.

جاده لرستان در آذرماه 25 قربانی گرفت

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، با اشاره به آخرین آمار استخراج شده از وضعیت تصادفات جاده ای در لرستان گفت: در آخرین آمار در آذرماه سالجاری 25 نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند.

سرهنگ اسماعیل هداوند افزود: از این تعداد 22 نفر در جاده های برون شهری و 3 نفر در جاده های روستایی فوت شدند.

وی یادآور شد: اگرچه میزان تصادفات رانندگی در لرستان در آذرماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6/28 درصد کاهش داشته است ولی رانندگان باید ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به هشدارها و توصیه های پلیس توجه داشته باشند.

این مسئول همچنین بر ضرورت رعایت سرعت مطمئنه، بستن کمربند ایمنی، بررسی نکات فنی خودرو، عدم استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی و رانندگی نکردن در هنگام خواب آلودگی در راستای کاهش میزان تلفات رانندگی در لرستان تاکید کرد.