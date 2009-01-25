تولید 329 هزار تن محصولات پروتئینی در استان مرکزی

علی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این میزان تولید شامل 241 هزار و 200 تن شیر خام، 37 هزار و 302 تن گوشت قرمز، 32 هزار و 130 تن گوشت مرغ، 16 هزار و600 تن تخم ‌مرغ، 748 تن عسل و هزار و 122 تن انواع آبزیان است.

وی با اشاره به اینکه با بروز خشکسالی سال جاری، کاهش 67 هزار تنی مجموع محصولات دام و طیور در سال جاری پیش ‌بینی شده بود تصریح کرد: با اختصاص مبلغ 77 میلیارد ریال یارانه نهاده ‌های دامی از محل متمم بودجه سال 87 به استان و توزیع یارانه ‌دار نهاده‌ ها از جمله جو، ذرت و کنجاله سویا و تلاش بهره‌ برداران زیربخش استان در سال جاری تنها پنج درصد معادل 17 هزار و 408 تن در مقایسه با سال قبل کاهش تولید اتفاق افتاده است.

ابراهیمی در ادامه با بیان اینکه همزمان با دهه فجر، 29 طرح دام و طیور و آبزیان در استان مرکزی افتتاح می ‌شود، خاطر نشان کرد: با بهره ‌برداری از طرح‌های‌ 92 فرصت شغلی جدید در استان ایجاد می شود و همچنین سالانه 825 تن شیرخام، 186 تن گوشت قرمز، 142 تن گوشت انواع آبزیان به تولیدات استان افزوده می‌ شود.

وی افزود: با بهره ‌برداری از واحدهای تولید بچه ماهی سردآبی، 650 هزار قطعه بچه ماهی و با بهره برداری واحد تکثیر و پرورش ماهی‌های زینتی، 125 هزار قطعه انواع بچه ماهی زینتی تولید می ‌شود.

ابراهیمی طرحهای قابل افتتاح را شامل شش طرح گاو شیری، 11 طرح گوساله ‌پرواری، یک واحد بره‌ پرواری، یک کارخانه شیر، هفت واحد پرورش ماهیان سردآبی، دو واحد تولید بچه ماهی سردآبی و یک واحد تکثیر و پرورش ماهی‌های زینتی خواند.