خالد مشعل از مواضع ایران در حمایت از مقاومت قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی محیط، سید احمد موسوی در این دیدار پیروزی مقاومت فلسطین در جریان تجاوز اسرائیل به نوارغزه را تبریک گفت.

سفیر کشورمان در دمشق تصریح کرد: نوارغزه شاهد پیروزی های دیگری همچون رفع محاصره غزه و بازگشایی گذرگاه های این منطقه خواهد بود.

وی اظهار داشت که پیروزی غزه نتیجه حتمی مقاومت و پایداری آن بود.

خالد مشعل در این دیدار نیز از حمایت ایران از ملت فلسطین قدردانی کرد.

لازم به ذکر است که هیئت حماس به ریاست خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی این جنبش سفر به برخی کشورهای حامی ملت فلسطین در جریان حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی را آغاز کرده است. وی روز گذشته نیز با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار و از مواضع این کشور در قبال ملت فلسطین تقدیر کرد.

در جریان 22 روز تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه هزار و 334 فلسطینی شهید و 5 هزار و 450 تن زخمی شدند.