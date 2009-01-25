کوچکترین سیاره فراخورشیدی نپتونی جهان از سیاره نپتون بزرگتر است

به گزارش خبرگزاری مهر، اخترشناسان مرکز فیزیک نجومی هاروارد سیمثتونین موفق به کشف سیاره ای بزرگتر و حجیم تر از سیاره نپتون شده اند که در فاصله 120 سال نوری از زمین در حال چرخش به دور یک ستاره است.

این سیاره جدید در برابر نپتون که قطر آن 308 برابر زمین و جرم آن 17 برابر زمین است بسیار عظیم تر بوده و با قطری 4.7 برابر و جرمی 25 برابر زمین، وسعتی غیر قابل تصور را به وجود آورده است.

سیاره HAT-P-11b در هنگامی کشف شد که در حال عبور از مقابل ستاره مادر خود بوده است، شرایطی که در آن 0.4 درصد از نور ستاره مادر مسدود شده است. این کاهش نور دوره ای توسط شبکه ای کوچک از تلسکوپها به نام HATNet واقع در هاوایی ردیابی شده و منجر به کشف این سیاره فراخورشیدی شد. سیاره HAT-P-11b یازدهمین سیاره فراخورشیدی است که توسط این شبکه تلسکوپی شناسایی شده و در عین حال کوچکترین آنها در جهان نیز به شمار می رود.

تاکنون سیاره های شبه نپتونی متعددی توسط تکنیک بررسی سرعت شعاعی کشف شده است اما سیاره HAT-P-11b تنها نمونه ای است که به دور ستاره خود در حال چرخش است که همین امر باعث شده است محققان به راحتی و با استفاده از میزان انسداد نور ستاره توسط سیاره به تعیین حجم و جرم آن بپردازند.

فاصله چرخش این سیاره نسبت به ستاره اش بسیار کم بوده و هر 4.88 روز یک بار مسافت دور این ستاره را طی می کند. حرارت این سیاره در حدود هزار و 100 درجه فارنهایت بوده و ابعاد ستاره آن که نسبت به خورشید از حرارت کمتری برخوردار است سه چهارم خورشید تخمین زده شده است.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، سیاره HAT-P-11b در صورت فلکی صلیب شمالی قرار گرفته است که در مسیر دید فضاپیمای آینده ناسا، کپلر قرار دارد. این فضاپیما با هدف جستجوی سیاره های فرا خورشیدی و تعیین جزئیات دقیق این سیاره ها به فضا ارسال خواهد شد.