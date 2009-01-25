ژیلا صادقی مجری این مسابقه به خبرنگار مهر گفت: این مسابقه فضایی کاملا ویژه دارد و قرار است در آن مهارتهای زندگی مشترک به زن و شوهرهای جوان آموزش داده شود. فضای مسابقه شاد، صمیمی و پرتحرک است و مضامین و مفاهیم آموزشی در خلال این برنامه به شرکت کنندگان و مخاطبان منتقل میشود.
این مجری افزود: این روزها در اتاق فکری که تهیه کننده مسابقه تشکیل داده درباره موضوعها و روش اجرای برنامه صحبت میکنیم. "ستارههاتو خط نزن" اولین مسابقه زندهای است که در این شکل و سیاق روی آنتن میرود و اجرای آن تجربه متفاوت و دشواری است.
صادقی ادامه داد: هربرنامه یک بخش نمایشی دارد که من و مجری همکارم آن را بازی میکنیم، با انتخاب مجری مرد مسابقه تمرینهای ما برای بازی در این بخشها شروع میشود.
مجری برنامه "خانه مهر" گفت: من بازیگری را با مجموعه "هزاران چشم" شروع کردم و قصد اجرای برنامه نداشتم اما فعالیت مستمر در این زمینه باعث شد از بازیگری فاصله بگیرم. به تازگی بازی در نقش اصلی یک مجموعه به من پیشنهاد شده که احتمالا در آن بازی میکنم.
"ستارههاتو خط نزن" هر شب ساعت 10 به مدت 50 دقیقه روی آنتن میرود. هنوز شبکه پخش کننده این مسابقه مشخص نشده است.
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