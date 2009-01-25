بررسی نقش کتاب در تمدن اسلامی/ در ارائه اطلاعات به دیگران خسیس هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سمینار علمی ایران و مسائل جهانی راهبری اینترنت عصر دیروز با سخنرانی علی اکبر اشعری مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی و دکتر کاظم معتمد نژاد استاد پدر علم ارتباطات ایران در کتابخانه ملی برگزار شد.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور در این نشست علمی که با توجه به جایگاه کتابخانه ملی در پیشبرد هدفهای مربوط به جامعه اطلاعاتی در محل این کتابخانه برگزار شد به فضای رسانه‌ای در جریان وقایع اخیر غزه اشاره کرد و گفت: در دنیای امروز دیگر قدرتهای نظامی، سیاسی و اقتصادی تعیین کننده مناسبات بین‌المللی نیستند بلکه قدرت اطلاعاتی است که حاکمیت بین‌المللی را معین می‌کند.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی به سکوت معنادار رسانه‌های غربی در مقابل جنایات رژیم اشغالگر قدس اشاره کرد و افزود: دیدیم که در این جریان رسانه‌های غیر رسمی همچون وبلاگها ایجاد کننده موجی از افکار عمومی میان ملتهای جهان شدند که این فشار افکار عمومی باعث تغییر فضای تصمیمگیریهای بین‌المللی و عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از مواضع خود شد.

اشعری در بخش دیگری از سخنان خود به حجم بالای اطلاعات انباشته شده در کتابخانه‌ها و مراکز علمی و اسنادی کشور اشاره کرد و افزود: این اطلاعات اگر در قالبهای نوین ساماندهی شوند، می‌توانند بخش مهمی از کمبود اطلاعات فارسی و یا متعلق به ایران در فضای اینترنت را جبران کنند.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور سپس دلایل حضور کمرنگ کشورمان در فضای اطلاعاتی جهان را برشمرد و افزود: اساساً ما در ارائه اطلاعات به دیگران آدمهای خسیسی هستیم مثلاً اسناد و مدارک زیادی در کتابخانه‌ها و مراکز اسنادی کشور وجود دارد که می‌تواند حتی قضاوت تاریخی ما را در مورد اتفاقات مختلف تاریخی عوض کند اما به دلیل عدم اطلاع‌رسانی از وجود آنها غافل هستیم.

اشعری عدم سهولت در دستیابی به اطلاعات و فاصله زیاد بین تولید اطلاعات و در اختیار مخاطبین قرار گرفتن آن را از دیگر دلایل حضور کمرنگ کشورمان در فضای اطلاعاتی جهان دانست و افزود: سرعت تولید اطلاعات در دنیا بالاست و ما باید دو کار مهمِ در اختیار همه قرار دادن اطلاعات و کم کردن فاصله زمانی میان تولید، انتشار و استفاده اطلاعات در کشورمان را هم زمان به پیش بریم.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی همچنین به طرح حافظه رقومی ملی اشاره کرد و افزود: براساس این طرح اطلاعات و منابع علمی فرهنگی کشور در فضای اینترنت و در اختیار همه قرار خواهد گرفت.

دکتر معتمد نژاد رئیس هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی نیز در این سمینار با اشاره به نقش کتابخانه ملی در ساماندهی اطلاعات علمی تولید شده کشورمان در فضای اینترنت گفت: قرار است با همکاری کتابخانه ملی ایران و کتابخانه اسکندریه سمیناری با عنوان نقش کتاب در تمدن اسلامی و جامعه اطلاعاتی برگزار شود.

معتمدنژاد همچنین به بیان سیر قانون گذاری بر فضای اطلاعات و اطلاع رسانی در جهان پرداخت و گفت: امروز دولتها با استفاده از توپخانه ارتباطات می‌جنگند و ما باید نقش ویژه‌ای در تصمیمگیریهای جهانی در مورد ارتباطات داشته باشیم.

در ادامه این سمینار نیز پنل بررسی مسائل جهانی راهبری اینترنت از تونس و آتن تا ریودوژانیرو و حیدرآباد پاییز 2005، پاییز 2006، پاییز 2007 و پاییز 2008 با حضور دکتر یونس شکرخواه رئیس مرکز مطالعات آمریکای شمالی و اروپای دانشگاه تهران، مهندس نصرالله جهانگرد عضو هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی، دکتر شهرام ثبوتی‌پور و مهندس علیرضا کاشیان کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و جامعه اطلاعاتی برگزار شد.