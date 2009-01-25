معرفی دستاوردهای IT دانشگاه آزاد در نمایشگاه Itex 2009

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا پور ابراهیمی با بیان این مطلب افزود: در جشنواره و نمایشگاه بین ‌المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات که تجلی دستاوردهای 30 ساله جمهوری اسلامی ایران در بخش ICT است واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی حضوری فعال خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی در سه محور سیستم LMS (مدیریت آموزش)، اتوماسیون آموزشی و محتوای الکترونیک به معرفی دستاوردهای خود می ‌پردازد، اظهار داشت: سیستم LMS خاص واحد الکترونیکی است که در داخل کشور تولید شده است.

رئیس واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه الکترونیک که در نوع خود در کشور بی ‌نظیر است، سیستم جامعی است که تمامی حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، دبیرخانه، اداری و مالی را در برگرفته است، به طوری که همه مجموعه ‌ها در ارتباط مستقیم با یکدیگر هستند و مالکیت معنوی آن در اختیار واحد مجازی دانشگاه آزاد اسلامی است.

پورابراهیمی ادامه داد: بحث محتوای الکترونیکی نیز نقش مهمی در دانشگاه مجازی دارد به طوری که تولید محتوای الکترونیکی در دانشگاه آزاد اسلامی یک شیوه، تکنولوژی و پروسه خاص دارد.

وی خاطر نشان کرد: در نمایشگاه" Itex 2009" که با حضور شرکت‌‌های دولتی و خصوصی و بزرگان صنعت ICT و شرکت‌ های بزرگ بین ‌المللی از تاریخ 11 تا 15 بهمن ماه در کیش برپا می ‌شود، دانشگاه آزاد اسلامی نیز به معرفی واحد الکترونیک، خدمات آموزشی، رشته‌های تحصیلی و دوره‌های آموزشی خود می‌ پردازد.

رئیس واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: این واحد دانشگاهی فعالیت خود را از سال 84 با تأسیس رشته ‌مدیریت فناوری اطلاعات در مقطع کارشناسی ارشد آغاز کرد و کلیه خدمات آموزشی واحد الکترونیکی نظیر ثبت‌ نام ، انتخاب واحد، حضور در کلاس‌های درس، مطالعه دروس، آزمون‌های کلاسی، استفاده از کتابخانه الکترونیکی از طریق اینترنت صورت گرفته و به جز موارد خاص نظیر امتحانات پایان ترم و کلاس‌ های رفع اشکال نیازی به حضور فیزیکی دانشجو نیست.

پور ابراهیمی افزود: دوره آموزشی ارائه شده در این واحد دانشگاهی به صورت دوره‌های آموزش رسمی وآزاد بوده و در حال حاضر 216 دانشجو در رشته مدیریت فناوری اطلاعات در مقطع کارشناسی ارشد در این واحد دانشگاهی مشغول به تحصیل هستند.

وی ادامه داد: رشته‌ های کارشناسی حسابداری، کارشناسی حقوق، کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع نیز در حال راه‌ اندازی است.

به گفته رئیس واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی، پذیرش دانشجو در واحد الکترونیکی همانند سایر واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی از طریق آزمون سراسری و انتخاب رشته‌های موجود در این واحد دانشگاهی انجام می شود و دانشجو پس از کسب حد نصاب نمره قبولی، مجاز به تحصیل در این واحد دانشگاهی است.