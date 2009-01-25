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۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۳:۱۶

سالانه هزار تن محصولات گلخانه ای در خراسان شمالی تولید می شود

سالانه هزار تن محصولات گلخانه ای در خراسان شمالی تولید می شود

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: سالانه یک هزار تن محصولات گلخانه ای در این استان تولید می شود.

عباسعلی صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعداد گلخانه های موجود در سطح استان 23 واحد است که مساحت 87 هزار متر مربع را به خود اختصاص داده و 70 درصد آن به کشت سبزی و صیفی اختصاص دارد.

وی تصریح کرد: از این تعداد گلخلنه ها 10 واحد در شهرستان بجنورد و مابقی در سایر شهرستانهای استان مشغول فعالیت هستند.

صفایی با بیان اینکه نوع آبیاری در گلخانه ها به صورت آبیاری قطره ای است، گفت: میزان مصرف آب در فضای آزاد حدود 10 برابر گلخانه می باشد.

وی افزود: تولید گلخانه ای حدود 10 برابر فضای آزاد و مقدار آن بین 250 تا 300 تن در هکتار است.

صفایی اظهار داشت: هزینه احداث گلخانه بستگی به نوع مصالح و جنس به کار رفته دارد و از حدود 250 هزار تا 300 هزار ریال به ازای هر متر مربع متغیر می باشد.

وی گفت: امروزه باید راهکارهایی اتخاذ نمود که با استفاده بهینه از آب محصول بیشتری تولید شود و بدون شک یکی از این راهکارها احداث گلخانه ای است که نتیجه آن تولید بیشتر به ازای مصرف آب کمتر است.

صفایی همچنین با اشاره به مدیریت کلان گلخانه ها افزود: گلخانه داران باید از نقطه نظرات فنی مهندسین مشاوره و متخصصین در امر کشتهای گلخانه ای استفاده کنند.

کد مطلب 822444

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