به گزارش خبرگزاری مهر، اجلاس وزرای اطلاع رسانی با حضور وزرای 59 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی از جمله ایران از هفتم تا نهم بهمن - 26 الی 28 ژانویه - در رباط پایتخت مراکش برگزار می‌شود.

موضوع فلسطین، غزه و بررسی تعامل سازمان کنفرانس اسلامی با رسانه های خارجی و فعال سازی رسانه های گروهی و بخش ارتباطی سازمان کنفرانس اسلامی از جمله موضوعات مورد بحث در این اجلاس است.

پیش از برپایی هشتمین اجلاس وزرای اطلاع رسانی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، نشست کارشناسی این اجلاس با حضور گروه کارشناسی اعزامی از ایران به سرپرستی پرویز کرمی مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل اجلاس برگزار می‌شود.

اجلاس هفتم وزرای اطلاع رسانی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در تابستان 85 در جده برگزار شد.