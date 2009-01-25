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۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۳:۵۰

همایش "چاپ، بسته‌بندی و ماشین آلات" فردا برگزار می‌شود

همایش "چاپ، بسته‌بندی و ماشین آلات" فردا برگزار می‌شود

همایش "صنعت چاپ، بسته‌بندی و ماشین آلات وابسته" فردا در سومین روز نمایشگاه بین‌المللی صنعت چاپ و بسته بندی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش تخصصی چند تن از اساتید دانشگاه علمی و کاربردی و صاحبنظران صنعت چاپ درباره جدیدترین دانشها و تکنولوژیهای صنعت چاپ، بسته بندی و راهکارهای توسعه آن سخنرانی می‌کنند.

این سمینار روز دو شنبه 6 بهمن ماه که روز "توسعه" نامگذاری شده است از ساعت 13 الی 16 در محل دائمی نمایشگاههای تهران برگزار می‌شود.

برگزاری سه کارگروه آموزشی در زمینه رنگ، ورق، کارتون از دیگر برنامه‌های جنبی همایش صنعت چاپ و بسته بندی است.

پانزدهمین نمایشگاه صنعت چاپ کشور از 5 بهمن لغایت 8 بهمن در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود. این نمایشگاه تحت عنوان "نوآوری و شکوفایی"، روز دوم "کیفیت"، روز سوم "آموزش" و روز چهارم "توسعه" نامگذاری شده است.

کد مطلب 822450

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