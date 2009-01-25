به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میندا نیوز، سازمان علما در حقیقت هیئتی از علمای مسلمان است که متخصص فقه اسلامی، تفسیر علوم اسلامی و نظرها و قوانین هستند. علمای مسلمان فیلپین جوامع اسلامی این کشور را از نظر معنوی و جهات اخلاقی هدایت می‌کنند.

در فیلیپین هزاران نفر ازعلما عضو سازمانهای منطقه ای و محلی هستند. از این رو تأسیس یک سازمان ملی علما نیرویی توانا محسوب می شود که نه تنها در زمینه هدایت معنوی مومنان مسلمان بلکه در زمینه صلح و توسعه مینداناو و فراهم کردن بستری برای انعکاس خواسته های مسلمانان در گفتمان ملی کارآمد تلقی شود.

در این اجلاس که انتظار می رود با حضور 217 نفر از علما از 117 سازمان محلی و 24 استان برگزار شد سخنرانی اصلی برعهده دبیرکل نضهت العلما به عنوان یکی از بزرگترین سازمانهای اسلامی در جهان با اعضایی حدود 35 میلیون نفر خواهد بود.

سخنرانی دبیرکل نضهت العما درباره "اسلام و چالشهای دنیای مدرن" ایراد می شود. در روزهای آتی این اجلاس علما نخستین رئیس این سازمان ملی را انتخاب خواهند کرد و مراسم سوگند یاد کردن وی روز 10 بهمن ماه در حضور فیدل راموس رئیس جمهور سابق فیلیپین صورت می پذیرد.

علما همچنین در نظر دارند موضوعات مختلفی را که بر جامعه اسلامی تأثیر می گذارند بررسی کنند که در این میان می توان به فرآیند صلح، حقوق بشر، اصلاحات انتخابات اشاره کرد.