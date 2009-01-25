پروژه تغییر کاربری مجموعه شهربازی تبریز به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، در جلسه صبح امروز شورای اسلامی شهر تبریز که به تقدیم بودجه سال 1388 از سوی شهردار تبریز اختصاص داشت، طرح احداث مجموعه تجاری، تفریحی، اداری و ... به جای شهربازی باغلارباغی تبریز مطرح و با قید سه فوریت تصویب شد.

بحث و تبادل نظر پیرامون تصویب این طرح بخشی از وقت شورای شهر را به خود اختصاص داد اما در نهایت با سه رای مخالف و هشت رای موافق از تصویب اعضای شورای شهر تبریز گذشت.

طرح این پروژه در جلسه صبح امروز واکنشهای مختلفی به همراه داشت زیرا به اعتقاد برخی محافل، بررسی این طرح در دستور کار امروز شورای شهر تبریز قرار نداشت.

به اعتقاد آنان، طرح اینگونه پروژه های مهم و کلان در حاشیه جلسات مهمی چون تقدیم لایحه بودجه نوعی سوء استفاده از فرصت است.

با اینحال اما دکتر حبیب شیری آذر سخنگوی شورای شهر تبریز به خبرنگار مهر گفت: طبق قانون، مطرح کردن لوایح و طرح‌ها در جلسات شورای شهر که قید سه فوریت داشته باشند باید پیش از آغاز دستور جلسات بررسی شود.

وی با تاکید بر اهمیت این پروژه با توجه به میزان سرمایه گذاری آن افزود: این پروژه به طور حتم تحولی بزرگ در عمران و آبادانی شهر تبریز ایجاد خواهد کرد.

شیری آذر یادآور شد: باید با همکاری رسانه ها اهمیت این پروژه بر مردم آشکار شود زیرا چنین سرمایه گذاری در تاریخ کلانشهرهای کشور کم نظیر خواهد بود.