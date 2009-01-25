به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ایتالیا، لویس ساکو اسقف اعظم کرکوک عراق با استقبال از این پیشنهاد، تصریح کرد: اسقفهای عراق از پاپ بندیکت شانزدهم رهبر کاتولیکهای جهان خواستند تا با آنها دیداری داشته باشد و این مجمع را تأسیس کند، آنها از خشونت دوری می کنند و به دنبال دستیابی به راهی مشترک برای آباد سازی کشور خود هستند تا با انسجام با مسلمانان این کشور به‌خوبی زندگی کنند.

اسقف اعظم کرکوک با بیان اینکه وجود کلیساهای هزار ساله در عراق نشانه تشریک مساعی مسلمانان و مسیحیان به شمار می‌رود، تصریح کرد: کشور اسلامی عراق به مسائل مسیحیان توجه می‌کند؛ همانطور که دیگر کشورهای خاورمیانه به امور مسیحیان اهتمام می‌ورزند.

وی با اشاره به اینکه تمایل مشترکی میان اسقفهای منطقه برای تأسیس مجمع منطقه‌ای وجود دارد، افزود: این مجمع مسائل و موضوعات بسیاری را در ارتباط با مسیحیان مورد بررسی قرار می‌دهد مانند هجرت مسیحیان.

لویس ساکو با بیان اینکه اگرچه دولت عراق با ایجاد وزارت اقلیتها به آنها اجازه فعالیت داده و از حقوق آنها حمایت و آنها را تشویق به ماندن می‌کند، اما تأسیس مجمع منطقه ای برای حمایت از مسیحیان به ویژه در عراق ضروری است.

وی با اشاره به اینکه مسیحیان نقش مهمی در زندگی اجتماعی و میراث فرهنگی این کشور ایفا می کنند، به ضرورت گفتگوی واقعی میان مسلمانان و مسیحیان اشاره کرد.

اسقف اعظم کرکوک آموزش و آماده سازی معلمان مسیحی برای آموزش مسیحیان و راهبه ها را ضروری خواند و گفت: بسیاری از مسیحیان، این کشور را ترک کرده اند و اینک تعداد اندکی از آنها در عراق زندگی می کنند که آموزش آنها ضروری است.