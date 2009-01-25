تمام شهرستانهای خراسان رضوی دارای مجتمع فرهنگی هنری هستند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید جواد جعفری ظهر امروز در نشستی خبری با حضور معاون صدا و سیمای استان در جمع خبرنگاران افزود: خراسان رضوی تا قبل از پیروزی انقلاب فاقد فرهنگسرا بود و امروز از نتایج پرثمر انقلاب است که تمامی شهرستانهای استان به مجتمع فرهنگی- هنری تجهیز هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی تصریح کرد: در حوزه های زیر ساختی می توان از موزه هنرهای معاصر، تالار مرکزی و کتابخانه های عمومی یاد کرد که تمامی این دستاوردها از جمله اقدامات زیربنایی زیرساختهای حوزه فرهنگ است.

جعفری با اشاره به وجود بیش از دو هزار و 500 مرکز فرهنگی هنری بعد از انقلاب در استان اظهار داشت: نقش تشکلهای قانونی عرصه فرهنگ و هنر در پیشبرد فرهنگ جامعه همانند اصل انقلاب معجزه بود.

وی در بخش فعالیتهای فرهنگی تلاشهای صورت گرفته بالغ بر شش هزار فعالیت در سال را مرهون تعامل مطلوب ارباب اندیشه و اصحاب فرهنگ و رسانه دانست و اذعان داشت: رویکرد و فعالیتهای دینی حول محور قرآن و عترت از جمله اقدامات مبارکی است که تضمین کننده تصویری است که امروزه در حوزه فرهنگ می توانیم به آن تمسک جوییم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی تاسیس 300 کانون فرهنگی هنری مساجد و بیش از 200 تشکل به رسمیت شناخته شده قرآنی پس از انقلاب در استان را زمینه بسیار مناسبی جهت بروز و ظهور فعالیتهای ارزشی خصوصا توسط جوانان معرفی کرد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای همزمان سه برنامه ملی با خواستگاه مشهد و اجرای 19 برنامه استانی از جمله اقداماتی است که در دهه فجر سی امین سالگرد پیروزی انقلاب ایران انجام خواهد گرفت.

در ادامه این نشست مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی افزود: افتتاح سه کانون فرهنگی هنری مساجد در استان با کمک اعتبار 400 هزار تومان برای هر کانون و تجهیز ملزومات اداری از برنامه های ویژه این ارگان است.

حسین عبداللهی افزود: جشنواره شعر مساجد با موضوع عاشورا، انقلاب و غزه تا 18 بهمن ماه مهلت ارائه آثار و در 24 بهمن ماه مراسم افتتاحیه آن برگزار خواهد شد که مکمل این جشنواره، نشریات تجربی کانون ها نیز در 11 بهمن ماه مرحله استانی جشنواره خود را تجربه می کنند.

وی در خاتمه از جذب 50 درصدی اعتبار توافق نامه این ارگان با استانداری خراسان رضوی خبر داد و افزود: از 250 میلیون تومان اعتبار توافق نامه حدود یک دوم اعتبار جذب شده و صرف خرید 100 دستگاه رایانه و 150 دستگاه پرینتر و دیگر ملزومات شده است که در دهه فجر امسال در اختیار کانون ها قرار می گیرد.