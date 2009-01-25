مجهزترین مرکز توریست درمانی در کشور ساخته می شود

وحید قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اظهارات وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر تقویت موضوع توریست درمانی در مناطق آزاد کشور گفت: بر این اساس مجهزترین مرکز توریست درمانی کشور در منطقه آزاد چابهار احداث خواهد شد؛ این در حالی است که بحث توریست درمانی مقوله ای نو در عرصه جذب گردشگران به شمار می آید و بر این اساس ایران گامهای تازه ای را در این زمینه برداشته است.

مجری ساخت بزرگترین مرکز توریست درمانی کشور افزود: در گذشته موضوع جذب توریستهایی که به منظور درمان وارد کشور می شدند به شیوه سنتی و با حضور واسطه هایی برای معرفی بیماران خارجی به بیمارستانهای کشور صورت می گرفت که با احداث بزرگترین مرکز توریست درمانی کشور در منطقه آزاد چابهار قطعا این شیوه برچیده شده و مکانیزه می شود.

وی تصریح کرد: در کنار این مرکز، کلینیکهای غیرپزشکی نظیر کلینیکهای تغذیه، هیدروتراپی و هموپاتی احداث خواهد شد که بیماران خارجی می توانند علاوه بر استفاده از خدمات پزشکی در این مرکز از سایر مزایا نیز برخوردار شوند.

به گفته قاسمی، کار مطالعاتی احداث این طرح از دو سال قبل آغاز شده و همکاری مطلوبی میان سازمان منطقه آزاد چابهار و شرکت مجری صورت گرفته است تنها مشکل با دانشگاه علوم پزشکی زاهدان است که صدور مجوزها را به تعویق انداخته است.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه منطقه آزاد چابهار نزدیک به کشورهای پاکستان، عمان و کشورهای خلیج فارس است و این کشورها پتانسیل خوبی برای پیگیری این بحث هستند. ضمن اینکه مشتری مداری در این مرکز قطعا مورد توجه قرار خواهد گرفت و با توجه به پایین بودن درآمد مردم منطقه آزاد چابهار، خدمات با قیمت مناسب در اختیار آنها قرار می گیرد.