ضرورت تعامل آمریکا با حماس بعنوان نماینده ملت فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر، "ریچارد مورفی" در گفتگو با شورای روابط خارجی آمریکا خاطر نشان کرد که آمریکا در تعامل نکردن با حماس نوعی خطر را مرتکب می شود و اینکه حماس نماینده قانونی بخشی از جامعه فلسطینی است.

وی با تاکید بر پیروزی حماس در انتخابات سال 2006 به اقدامات دولت آمریکا در قطع ارتباطات با حماس اشاره کرد و گفت: ما از برنامه اسرائیل حمایت کردیم و زندگی برای فلسطینیها سخت شد.



مورفی گفت: حال سوالی که مطرح می شود این است که در حملات اخیر چه کسی آتش بس را نقض کرد؟ آیا این اسرائیل بود ؟ هدف حماس در خودداری از سرگیری آتش بس چه بود؟ آنها می گویند به این دلیل بود که اسرائیلیها به تعهدات خود که در ژوئن گذشته درباره باز کردن گذرگاههای مرزی و اجازه ورود مواد غذایی و دارو مطرح کرده بودند، عمل نکردند.اسرائیل هم اعلام کرد که با 15 درصد جریان انتقال این مواد موافقت خواهد کرد و این کافی نبود و نتیجه آن هم سه هفته بمباران اخیر بود.

مورفی درباره ضرورت گفتگوی آمریکا با حماس گفت: فکر نمی کنم که ما بتوانیم از طریق سیاسی مستقیما به طرف تماسهای باز با حماس حرکت کنیم. ما می توانیم حمایت از سیاستی را که هدف آن جنگ با فلسطینیها و تضعیف حماس است، متوقف کنیم. این وظیفه حساسی است ، زیرا ما به حمایت از تشکیلات خودگردان متعهد شده ایم.اما به نظر من راههایی وجود دارد تا نشان دهیم که ما به مخالفت با حماس به عنوان یک بازیگر در سیاست فلسطین ادامه نخواهیم داد.

وی بار دیگر با تاکید بر پذیرش حماس به عنوان یک بازیگر مهم درباره میانجیگری آمریکا هم گفت: ما در عراق نشان داده ایم که چقدر برای یک خارجی سخت است که بازیگران را به درستی انتخاب کند و اینکه ترکیب درستی از آنها داشته باشد. می توان گفت که این مسئله در فلسطین آسان تر است، زیرا ما آنها را بهتر از عراقیها می شناسیم، اما توانایی و مهارت ما هنوز تا حد زیادی توسعه نیافته است.

به گزارش مهر ، مورفی درباره باز شدن باب گفتگو با ایران به عنوان عاملی برای احتمال کاهش تنشها بین اسرائیل و حماس هم گفت: من معتقدم که یک تلاش جدید در مورد ایران درخواست شود و اینکه اثرات جانبی آن را می توان در مورد حماس – اسرائیل، فلسطین- اسرائیل و در مورد سوریه انتظار داشت.

وی تصریح کرد: به نظر من، به دلیل سیاستهای ما، ایران به یک بازیگر مهم منطقه ای تبدیل شده و این تنها در بخش کوچکی نیست. به همان اندازه که با تلاش ما برای تدوین سیاست خود درباره عراق، ایران می تواند به ما آسیب وارد کند، به همان اندازه هم می تواند برای اهداف ما در دیگر بخشهای منطقه به طور بالقوه کار مفیدی انجام دهد.