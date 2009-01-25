7 برنامه راهبردی – محصولی بخش شیلات کشور ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی مطلبی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به ابلاغ 7 برنامه راهبردی- محصولی با افق چشم انداز 20 ساله در حوزه شیلات از سوی وزیر جهاد کشاورزی گفت: برنامه راهبردی- محصولی ماهیان گرمابی، ماهیان سردابی، خاویار، میگو، غذای زنده، ماهیان دریایی، ماهیان استخوانی و کیلکا برای افق 1404 در سالجاری پیش بینی و ابلاغ شده است.

رئیس موسسه تحقیقات شیلات ایران بیان کرد: اجرای برنامه های راهبردی – محصولی از سال آینده در حوزه شیلات آغاز می شود و این برنامه ها در تدوین برنامه پنجم مد نظر قرار گرفته است.

وی اظهارداشت: برنامه های مذکور در دو بخش پژوهشی و اجرایی مصوب شده است که در واقع وضعیت منابع آبزی را برای 20 سال آینده ترسیم می نماید و برنامه ریزی ها بر اساس آن پیش بینی می شود.

مطلبی با اشاره به اجرای 220 طرح و پروژه تحقیقاتی در حوزه شیلات و آبزیان خاطرنشان کرد: در سالجاری علاوه بر تکثیر و استحصال سه چهارم تخم ماده ماهیان خاویاری، موفق به تشکیل بانک ژن اینگونه از ماهیان شده ایم، ضمن اینکه به بیوتکنولوژی تولید 4 نوع غذای زنده و پرورش میگوی وانامی در آب چاه دست یافته ایم.

وی در ارتباط با اقدامات موسسه در سالجاری در ارتباط با حفظ گونه های در معرض انقراض تصریح کرد: در ارزیابی وضعیت ذخایر آبزیان در منابع آبهای سرزمینی در صدد جلوگیری از ایجاد آلاینده ها هستیم، ضمن اینکه در راستای حفظ گونه های در معرض انقراض به تکنولوژی ساخت و نصب زیستگاهها در دریای عمان و خلیج فارس دست یافته ایم و برای ایجاد آن در دریای خزر برنامه ریزی های لازم به عمل آمده است.

رئیس موسسه تحقیقات شیلات ایران در ادامه افزود: دستیابی به بیوتکنیک گونه ها و رهاسازی آنها در منابع آبی جهت بازسازی و افزایش ذخایر، تشکیل بانکهای ژن و نیز مشخص کردن زمان تخم ریزی برای ماموریتهای فصلی صید از دیگر اقداماتی است که در راستای حفظ گونه های در معرض انقراض صورت گرفته است.

وی در خصوص بروز بیماری کشند قرمز در آبهای خلیج فارس در سالجاری و تلفات آبزیان اظهارداشت: این پدیده از نیمه مهر ماه امسال در آبهای خلیج فارس مشاهده شد و نمونه برداری ها از جلبکهای دریایی حاکی از غیر بومی بودن آنان داشت و اطلاعات نشان می دهد که شکوفایی جلبکی در آبهای استرالیا، کره جنوبی و آسیای جنوب شرقی وجود دارد.

مطلبی با اعلام اینکه این جلبک سمی نیست، گفت: شکوفایی جلبکی خسارات زیادی را به منابع آبزی وارد می کند و تاکنون حدود سه تن و در بندرعباس 20 تن تلفات ایجاد شده است.

وی در پایان از مسئولان خواستار تخصیص منابع لازم برای اجرای برنامه جامع مبارزه با شکوفایی جلبکی شد.