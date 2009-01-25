تاکنون 70 مرحله خشسالی در گلستان به وقوع پیوست

رضا جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: تاکنون خشکسالی خسارتهای زیادی به بخشهای مختلف این استان از جمله کشاورزی وارد کرده است که برای رونق این بخش به همت و حمایت همه جانبه نیاز است.

وی اظهار داشت: برای جبران خسارت خشکسالی سال جاری و سرمای سال قبل 67 میلیارد ریال کمک بلاعوض برای کشاورزان خسارت دیده در نظر گرفته شد و 133 هزار و 944 نفر از کشاورزان در این زمینه خسارت دیدند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین امسال چهار هزار و 200 میلیون ریال برای جبران خسارت وارده به بخش کشاورزی استان از سوی ستاد حوادث غیرمترقبه تخصیص یافته است.

به گفته جعفری به رغم مشکلات فراوری این استان به طور متوسط سالانه سه میلون تن از محصولات کشاورزی کشاور را تامین می کند که این رقم تا پایان برنامه چهارم توسعه باید به سه میلیون و 300 هزار تن برسد.

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان بیان داشت: این در حالی است که 10 ردصد خودکفایی محصول گندم کشور مربوط به این استان است و این استان در زمینه تولید این محصول رتبه برتر دارد.

وی یادآورشد: برای توسعه و رونق بخش کشاورزی راهکارهای خوبی در دست اجرا است که با اجرای ان شاهد حولی عظیم در این بخش می شویم.

گلستان بیش از 600 هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد.

