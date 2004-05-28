بحران افسردگي در مردان كانادايي

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، آزاده صمدي پژوهشگر اين تحقيق، با اشاره به اينكه مهم ترين گواه آسيب پذيري مردان آمار خودكشي در بين آنهاست ، گفت : در كانادا 4 خودكشي از 5 خودكشي در تمام سنين متعلق به مردان است و اين نشان مي دهد كه وقتي مردان با بيماري مزمني مثل فشار خون بالا يا سرطان رو به رو مي شوند واكنش هاي شديدتري نسبت به زنان نشان مي دهند.

وي افزود : بر اساس گزارش شبكه سلامتي مردان در تورنتو ، يك دليل عمده براي افزايش نرخ افسردگي در ميان مردان ، اولويت دادن اندك به سلامتي مردان در جامعه كاناداست. به اين معنا كه نگرش هاي اجتماعي ، سكوت در برابر افزايش افسردگي در ميان مردان را تقويت مي كند در حاليكه فعاليت هاي مناسبي براي سلامتي زنان وجود دارد.

محقق و سردبير مجله بين المللي بهداشت مردان نيز در اين زمينه گفت : فرهنگ جامعه كانادا همواره مردان را محكم و قوي طلب مي كند و ضعف را از آنان نمي پذيرد.

دكتر creary معتقد است : مردان وجود ضعف جسماني كه منجر به ناتواني آنها شود را ساده تر از مشكلات عاطفي كه همين نتيجه را دارد مي پذيرند.

اما اين در حالي است كه دكتر myers با اشاره به اينكه بيماري رواني براي مردان مي تواند بهانه اي براي خودكشي باشد ، گفت : طي دهه هاي گذشته به اين نتيجه رسيده ايم كه زنان براي شناخت بيماري هاي خود آمادگي بيشتري دارند و به سرعت نزد پزشك مي روند ولي مردان اين وضع را در خود سركوب كرده واين نظر وجود دارد كه بسياري از بيماريها در مردان مانند ميگرن و كمر درد ناشي ازافسردگي درآنهاست.

وي در پايان توصيه كرد كه اگر مردان احساس افسردگي مي كنند بهتر است آن را پنهان نكرده و سريعا به پزشك متخصص مراجعه كنند.