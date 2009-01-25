اختصاص 2700 میلیارد ریال برای تامین آب شرب در خراسان رضوی

جواد عرفانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به خشکسالی های اخیر و اقدامات انجام شده در حفاظت از عرصه های منابع طبیعی افزود: برای حفاظت از حیات وحش 12 هزار آبشخور احداث شد.

مدیرکل بازسازی و حوادث غیرمترقبه استانداری خراسان رضوی گفت: همچنین اقداماتی جهت جلوگیری از خشک شدن 369 نهال کاشته شده در سطح یک هزار و 480 هکتار زمین انجام شده است.

وی حفر و تجهیز 120 حلقه چاه با ظرفیت 2 هزار و 950 لیتر آب در ثانیه، اصلاح 18 کیلومتر آب در مشهد، و اختصاص 800 لیتر پساب دو تصفیه خانه به کشاورزان و استفاده از همین میزان آب سد طرق و کارده برای مصارف شرب، اختصاص 20 هزار سرویس سیار در 480 روستا و نصب 178 دستگاه تانکر برای تامین آب شرب 550 هزار خانوار روستایی را از جمله اقدامات انجام شده در این خصوص آبرسانی در سطح استان عنوان کرد.

مدیرکل بازسازی و حوادث غیرمترقبه استانداری خراسان رضوی افزود: همچنین برای آبرسانی به 30 شهر استان 48 حلقه چاه حفر، تجهیز و برق رسانی شد و 16 هزار و 170 دستگاه کنتور نصب، 9 دستگاه دیزل ژنراتور خریداری و 10 دستگاه تانکر آبرسانی نیز تامین گردید.

عرفانیان خاطر نشان کرد: پروژه های تامین آب شرب مشهد از محل اعتبارات لایحه متمم بودجه سال جاری، 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

