۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۸:۲۵

اختصاص 2700 میلیارد ریال برای تامین آب شرب در خراسان رضوی

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل بازسازی و حوادث غیرمترقبه استانداری خراسان رضوی از اختصاص دو هزار و 700 میلیارد ریال برای تامین نیاز آب شرب در استان از محل اعتبارات لایحه متمم بودجه سال جاری خبر داد.

جواد عرفانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به خشکسالی های اخیر و اقدامات انجام شده در حفاظت از عرصه های منابع طبیعی افزود: برای حفاظت از حیات وحش 12 هزار آبشخور احداث شد. 

مدیرکل بازسازی و حوادث غیرمترقبه استانداری خراسان رضوی گفت: همچنین اقداماتی جهت جلوگیری از خشک شدن 369 نهال کاشته شده در سطح یک هزار و 480 هکتار زمین انجام شده است.

وی حفر و تجهیز 120 حلقه چاه با ظرفیت 2 هزار و 950 لیتر آب در ثانیه، اصلاح 18 کیلومتر آب در مشهد، و اختصاص 800 لیتر پساب دو تصفیه خانه به کشاورزان و استفاده از همین میزان آب سد طرق و کارده برای مصارف شرب، اختصاص 20 هزار سرویس سیار در 480 روستا و نصب 178 دستگاه تانکر برای تامین آب شرب 550 هزار خانوار روستایی را از جمله اقدامات انجام شده در این خصوص آبرسانی در سطح استان عنوان کرد.

مدیرکل بازسازی و حوادث غیرمترقبه استانداری خراسان رضوی افزود: همچنین برای آبرسانی به 30 شهر استان 48 حلقه چاه حفر، تجهیز و برق رسانی شد و 16 هزار و 170 دستگاه کنتور نصب، 9 دستگاه دیزل ژنراتور خریداری و 10 دستگاه تانکر آبرسانی نیز تامین گردید.

عرفانیان خاطر نشان کرد: پروژه های تامین آب شرب مشهد از محل اعتبارات لایحه متمم بودجه سال جاری، 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

 

