رونمایی از سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری کشور در فروردین 88

به گزارش خبرنگار مهر، منصور کبگانیان امروز در مراسم رونمایی از پایگاه ثبت اطلاعات پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی کشور با با نگران کننده خواندن گزارشی که در سال 2007 در اکونومیست درباره وضعیت فناوری اطلاعات ایران منتشر شده بود، گفت: این گزارش را در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در آنجا حضور داشت مطرح کردم. پس از آن با کمک وزارت ارتباطات آسیب شناسی خوبی همراه با تعاملات و مذاکراتی برای تقسیم کار ملی صورت گرفت که البته در یکسال اخیر این تقسیم کار ملی صورت گرفت.

وی افزود: تکلیف تمام نهادها و ساختارهای کشور به عنوان اعم علم و فناوری یا به اخص اطلاع رسانی باید روشن باشد و به نوعی تقسیم کار ملی صورت گیرد. راه طولانی و سنگینی در زمینه فناوری اطلاعات در پیش داریم بنابراین با توجه به امکانات و زمان محدودی که داریم برای تحقق اهدافی که مسئولان عالیرتبه نظام مدنظر دارند باید شرح وظایف هر نهاد مشخص و تقسیم کار ملی صورت گیرد.

کبگانیان از انعقاد تفاهم نامه بین وزرای علوم و ارتباطات خبر داد و گفت: این تفاهم نامه بسیار محکم است و راه اندازی پژوهشگاههای جدیدی را نیز در نظر دارد. همچنین با معاون پژوهشی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صحبت شده که با پژوهشگاهها و امکانات خوبی که دارند به سمت توسعه زیرساختهای علم و فناوری و مباحث صنعتی و ایجاد کشش بازار برای دانشگاهها و پژوهشگاهها بروند.

وی با تاکید بر تقسیم کار حتی در داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز گفت: اگر تقسیم کار نمی شد اصطکاکهای بخشی شکل می گرفت. گاهی اوقات در دانشگاهها و پژوهشگاهها رقابتهای ناسالم به قدری انرژی ها را می گرفت که به کاری نمی رسیدیم.

معاون پژوهشی وزارت علوم علاوه بر پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران از جهاد دانشگاهی و کتابخانه ملی ایران به عنوان مراکزی نام برد که مجموعه های اطلاع رسانی مناسبی دارند و گفت: این مراکز در شبکه ای از موسسات گرد هم خواهند آمد.