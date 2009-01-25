ثبت رکوردی جدید در سیستم ضبط دیجیتال

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز گسترش تکنولوژی بلو-ری که در جهان اطلاعات و ارتباطات به راحتی جایگزین دی وی دی ها شده است، تکنولوژی جدیدی در حال توسعه است که می تواند استفاده از دی وی دی ها را به کلی منسوخ کند.

این تکنولوژی جدید به نسبت یک دیسک دو لایه بلو-ری که توانایی ذخیره سازی 50 گیگابایت اطلاعات را دارد با استفاده از موادی جدید با توانایی خواندن و ثبت سه بعدی 20 بار بیشتر توانایی ذخیره اطلاعات را خواهد داشت.

سی دی ها و دی وی دی ها با استفاده از ایجاد حفره هایی کوچک بر سطح دیسک اطلاعات را ذخیره کرده که در نهایت این اطلاعات توسط لیزر قابل خواندن هستند. بلو- ری نیز به واسطه کوچکتر بودن ابعاد این حفره ها میزان بیشتری اطلاعات را در خود جای می دهد. در عین حال ثبت اطلاعات بر روی دیسکهای دو لایه حجم ذخیره سازی را دو برابر خواهد کرد اما استفاده از دیسکهای سه بعدی می تواند حجم ذخیره سازی را به شکلی باورنکردنی افزایش دهد.

این سیستم جدید با استفاده از دوشعاع لیزر به ثبت اطلاعات بر روی یک نقطه خواهد پرداخت در حالی که یکی از این شعاع ها به صورت مداوم تابیده شده و دیگری به صورت مقطع به منظور رمز گذاری بسته های اطلاعاتی به صورت 0 و 1 های دیجیتال تابیده می شود.

در نقطه ای که این دو شعاع لیزی با یکدیگر تلاقی می کنند، نور شدید مولکولهای موجود بر روی سطح دیسک پلاستیکی حساس به نور را به صورت زنجیره ای به یکدیگر پیوند داده و الگویی را به منظور قفل کردن 0 و 1 ها بر روی سطح دیسک ایجاد می کند. با این حال نور لیزر علاوه بر ایجاد زنجیره اطلاعاتی می تواند باعث جمع شدن مواد روی سطح دیسک شود که این پدیده می تواند در خواندن مجدد دیسک مشکلاتی ایجاد کند.

محققان دانشگاه کالیفرنیا با جایگزینی مولکولهای کوچک سطح این دیسکها به واسطه مولکولهای بزرگتر و چند شاخه این مشکل را در دیسک های سه بعدی رفع کرده اند.

بر اساس گزارش لایوساینس، با رفع این مشکل و کاهش احتمال وقوع خطا به 0.1 درصد می توان هزار گیگابایت اطلاعات را به راحتی در این دیسکهای سه بعدی به ثبت رساند که این سطح گنجایش رکوردی جدید را در سیستم های ضبط دیجیتالی به ثبت رسانده است.