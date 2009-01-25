صدور 1500 پروانه مقاوم سازی مسکن روستایی در بناب

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، اسماعیل آذریان پیش از ظهر امروز در جلسه هماهنگی پرداخت تسهیلات بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی افزود: اجرای طرح های مربوط به مقاوم سازی اماکن روستایی در این شهرستان با اقبال خوبی مواجه بوده است.

وی با اشاره به وظایف محوله در خصوص مباحث تسهیلات مقاوم سازی و بهسازی ویژه مسکن روستایی تصریح کرد: تاکنون به 98 درصد قراردادها عمل شده است و برای سال 87 نیز 495 قرارداد اختصاص داده شده است.

آذریان با اشاره به برخی مشکلات موجود در خصوص اخذ تسهیلات از بانک های عامل افزود: با توجه به ارایه راهکار از سوی کارشناسان، برای حل مشکلات ناشی از عدم توانایی روستاییان جهت ارائه اسناد به طرح ابتکاری ضمانت زنجیره ای عمل شود.

آذریان یادآور شد: اگر در خصوص ضمانت سخت گیری شده و در پرداخت ها مشکل داشته باشیم، به هدف دولت نهم در ارتباط با مقاوم سازی روستاها در برابر آسیب هایی چون زلزله نمی رسیم.

بخشدار مرکزی بناب از مدیران بانک های شهرستان به خاطر واگذاری تسهیلات تقدیر و تشکر نمود و خواستار ادامه این هماهنگی و انسجام در پرداخت ها شد.