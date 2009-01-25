نورپردازی معابر در دهه فجر با لامپ کم مصرف

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی گلشنی با بیان این مطلب با اشاره به اینکه استفاده از طرحهای غیرنوری از تاکیدات سازمان زیباسازی برای آذین بندی است گفت: معابری مانندد میدان آزادی، خیابانهای انقلاب، آزادی، ولی عصر (ع)، ایران، جماران، مسیر بهشت زهرا(س) که پیوندی خاص با روزهای انقلاب دارند امسال به طور ویژه ای آذین بندی خواهند شد.

وی افزود : استفاده از سازه های پرتابل، تابلوهای فرهنگی حاوی پیامهای تبریک به مناسبت سالگرد پیروی انقلاب، پلاکاردهای رنگی پرچم ایران و طرحهای جدید پارچه ای بخش عمده ای از تزئینات محیط شهری در این ایام را شامل می شود.

معاون امور مناطق سازمان زیبا سازی با بیان اینکه در آذین بندیها از لامپهای کم مصرف استفاده خواهد شد بیان داشت : برج میلاد که به عنوان نماد تهران شناخته می شود در ایام دهه فجر نورپردازی ویژه خواهد شد. همچنین برج آزادی مانند سالهای اخیر با استفاده از نورپردازی لیزری و طراحی جدید در روزهای سالگرد پیروزی انقلاب آذین بندی می شود.

گلشنی افزود: طرح آراستگی محیط شهری شامل پاکسازی جداره ها، رنگ آمیزی مبلمان شهری و حذف زواید شهری نیز که در ایام خاص انجام می شود پیش از فرارسیدن دهه فجر صورت می پذیرد.