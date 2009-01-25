5/15 درصد اعتبارات تملک دارایی سمنان به دامغان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در دامغان، فرماندار دامغان ظهر امروز در پنجمین جلسه کمیته برنامه ریزی این شهرستان گفت: شاخص های توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان سمنان باید بررسی شود.

وی افزود: شهرستان دامغان از نظر جمعیت و وسعت 16 درصد از جمعیت استان را تشکیل می دهد.

البرزی با انتقاد از اینکه در توزیع اعتبارات نباید فقط ملاک جمعیت در نظر گرفته شود، گفت: در توزیع اعتبارات باید تمامی شاخص ها مد نظر قرار گیرد.

به گفته وی، مدیران شهرستان باید برای گرفتن اعتبارات از دستگاه های مرتبط استانی تلاش کنند و این اعتبارات نقش بسزایی در برنامه پنجم دارد.

رئیس کمیته برنامه ریزی دامغان با اشاره به اینکه سهم این شهرستان از اعتبارات تملک دارایی 104 میلیارد تومان است، گفت: این اعتبارات برای همه دستگاه های اجرایی این شهرستان است.