حضور هنرمندان 45 کشور در جشنواره کاریکاتور "مقاومت و اشغالگری"

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ناصر وحیدی ‌مهر ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به گذشت تنها یک ماه از زمان اعلام فراخوان این جشنواره تاکنون حضور هنرمندانی از 45 کشور جهان در تبریز قطعی شده است.

وی با اشاره به کشورهای شرکت کننده در این جشنواره عنوان کرد: هنرمدان کشورهایی چون اسپانیا، لبنان، آرژانتین، بلژیک، برزیل، بلغارستان، کلمبیا، کوبا، مصر، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، هند، اندونزی، عراق و کوزوو در هشتمین جشنواره بین‌المللی کاریکاتور تبریز شرکت کرده‌اند.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی ادامه داد: همچنین هنرمندانی از کشورهای مولداوی، مغولستان، مونته‌نگرو، میانمار، نیجریه، لهستان، رومانی، روسیه، سوریه، اوکراین و آمریکا نیز در این جشنواره حضور فعال دارند.

به گفته وحیدی مهر، بیشترین تعداد هنرمندان شرکت کننده در جشنواره با 10 نفر از چین بوده و کشورهای ترکیه با هفت هنرمند و ایتالیا و صربستان هر یک با چهار شرکت کننده در رده‌های بعدی هستند.

وی اظهار داشت: داوری جشنواره یاد شده 27 بهمن ماه جاری در تبریز و توسط میخائیل زلاتوفسکی از روسیه، ولادیمیر کازانوفسکی از اکراین و بایرام حاجی‌زاده از جمهوری آذربایجان انجام می‌شود.

وحیدی‌مهر خاطر نشان کرد: علاقمندان به شرکت در این جشنواره می‌توانند حداکثر تا پنج اثر در قطع A3 و به صورت JPEG با کیفیت 150 dpi را تا بیستم بهمن ماه امسال به دبیرخانه جشنواره در تبریز ارسال و برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق سایت www.TABRIZCARTOONS.COM اقدام کنند.

هشتمین جشنواره بین‌المللی کاریکاتور تبریز با عنوان «مقاومت و اشغالگری» و با محور غزه 30 بهمن ماه امسال با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، اداره کل حفظ ارزش‌ها و آثار دفاع مقدس آذربایجان شرقی و انجمن کاریکاتور تبریز در این کلانشهر برگزار می‌شود.