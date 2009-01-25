رکورد شکنی تولید ام.تی.بی.یی در پتروشیمی بندرامام

حمید وفایی در گفتگو با خبرنگار مهر در ماهشهر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون، مقدار تولید محصول ام.تی.بی.یی این شرکت نسبت به برنامه اعلام شده شرکت ملی صنایع پتروشیمی 102 درصد بوده است.

وی با بیان اینکه واحد ام.تی.بی.یی از طرح هایی است که به همت متخصصان داخلی در پتروشیمی بندرامام احداث شده و به بهره برداری رسیده است، تصریح کرد: با بهره برداری از این طرح، سالانه از خروج 175 میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری می شود.

وفایی با بیان این که محصول ام.تی.بی.یی پیش از این از خارج وارد می شد، افزود: از ام.تی.بی.یی به عنوان ماده افزودنی در تولید بنزین بدون سرب، افزایش عدد اکتان بنزین و تولید متیل متاکریلات، پلی ایزوبوتیلن و لاستیک بوتیل استفاده می شود.

وی خوراک واحد ام تی بی یی را سالانه 373 هزار تن بوتان و 182 هزار تن متانول اعلام کرد.

پتروشیمی بندرامام بیشترین تنوع تولید را در صنایع پتروشیمی کشور دارد؛ به گونه ای که سالانه حدود پنج میلیون تن انواع محصولات مختلف پتروشیمی در این مجتمع تولید می شود.

ام.تی. بی. یی یک ماده آلی مصنوعی اکسیژن دار است که پس از اثبات اثرات زیست محیطی سرب به عنوان ماده جایگزین در بنزین های بدون سرب معرفی و امروز به صورت گسترده در ایران و سایر کشورهای مورد استفاده قرار می گیرد.