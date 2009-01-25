توسعه روابط با آفریقا از اولویت های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پرویز داوودی بعد از ظهر امروز در دیدار" اوهوروکنیاتا "معاون نخست وزیر و وزیر دارایی کنیا، همچنین مردم این کشور را پاک، خالص و زحمت کش دانست و اظهار امیدواری کرد که روابط ایران و کنیا در جهت منافع دو ملت روز به روز افزایش یابد.



معاون اول رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه سرمایه گذاری های غربی در قاره آفریقا همواره یک طرفه و چپاول منابع و ثروت در این قاره بوده است، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهداف انقلاب اسلامی و ارزش های اخلاقی روابط یک جانبه را نمی پسندد ، بلکه معتقد است روابط باید دوجانبه و برادرانه باشد .



وی با اشاره به اینکه حجم مبادلات تجاری میان دو کشور پایین است ، گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در زمینه های مختلف همکاری های خود را با کنیا توسعه دهد تا روابط تجاری دو کشور بیش از گذشته گسترش یابد.



دکتر داوودی همچنین با اشاره به تجارب ارزنده جمهوری اسلامی ایران در بخش خدمات فنی و مهندسی در عرصه های مختلف در کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین ، آمادگی کشورمان برای انتقال تجربیات خود به کنیا را اعلام کرد.



اوهورو کنیاتا معاون نخست وزیر و وزیر بازرگانی کنیا نیز در این دیدار با ابلاغ بهترین سلام های گرم رئیس جمهور ، دولت و ملت کنیا به دولت و ملت ایران ، روابط دو کشور را خوب و مناسب دانست و اظهار امیدواری کرد با انجام این سفر روابط کنیا و ایران در جهت منافع دو ملت هرچه بیشتر ارتقا یابد.



وی با اشاره به پیشرفت ها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف خواستار انتقال تجربیات کشورمان به کنیا شد.



وزیر بازرگانی کنیا با اشاره به بحران مالی دنیا گفت: جمهوری اسلامی ایران توانسته در مقابل بحران مالی غرب به خوبی مقاومت کند و این نشانگر آن است که بنای اقتصاد داخلی ایران از استحکام زیادی برخوردار است.