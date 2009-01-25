خروج منافقین از فهرست تروریستی نشانه حمایت از تروریسم است

علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: گروهک منافقین که دشمن ملت ایران به شمار می رود مملو از این خودفروشی هاست. این گروهک در اوج جنگ و حمله رژیم بعثی عراق به کشورمان خودشان را به بعث عراق و شخص صدام فروختند و علیه ملت ایران همدست شدند که عملیات مرصاد نمونه بارز جنایات و خود فروشی منافقان بود.

وی افزود: صدام بعد از استفاده بهینه از این خودفروختگان آنها را به دور انداخت واین افراد مجبور شدند دست به دامن آمریکا شوند و بعد از صدام عمال آمریکا محسوب شوند.

به گفته بروجردی گروهک منافقین امروز دیگر جایی در عراق ندارند به طوری که مجلس و دولت عراق اخراج هر چه سریعتر این افراد را خواستار شده اند که همین امر باعث شده که گروهک منافقین عمال دیگران شوند تا بتواند از این طریق خود را حفظ کنند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اگر اتحادیه اروپا به عنوان مجموعه ای که دم از مبارزه با تروریسم می زند گروهک منافقین را از لیست تروریست ها خارج کند طبیعتا باید در سیاست این اتحادیه نسبت به مبارزه با تروریسم تردید جدی کرد چرا که این امر در اصل به معنای حمایت از تروریسم است.