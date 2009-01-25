اسارت نظامیان اسرائیلی همچنان یک گزینه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی فلسطین الیوم، مشیر المصری اعلام کرد که تا زمانی که اسرای فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی باشند، گلعاد شالیت آزاد نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد که تلاش برای تحریک رهبران ما و تهدید آنها تلاشی شکست خورده است زیرا رهبران ما برای شهادت در میادین جهاد و مقاومت [با یکدیگر] رقابت می کنند.

مصری در ادامه گفت: قضیه اسرا اولویت ما باقی خواهد ماند و امکان ندارد هرگز از آن عقب نشینی کنیم. وی در پایان تصریح کرد تا زمانی که اسرای فلسطینی در زندان های اشغالگران باشند، به اسارت گرفتن نظامیان یک گزینه باقی خواهد ماند.

لازم به ذکر است که "شائول موفاز" وزیر حمل و نقل رژیم صهیونیستی، "اسماعیل هنیه" نخست وزیر دولت منتخب فلسطین و دیگر رهبران حماس را تهدید کرده بود در صورت آزاد نشدن گلعاد شالیت آنها نخواهند توانست آزادانه در نوارغزه تردد کنند.