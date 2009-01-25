از آگهی های فروش پایان نامه خبر دارم! / جلوی فروش پایان نامه را می گیریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی زاهدی امروز در مراسم چهلمین سال تاسیس پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران و رونمایی پایگاه ثبت اطلاعات پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی کشور با بیان این مطلب افزود: برای مقابله با این جریان ضد علمی که اخلاق علمی را زیر پا گذاشته است، بخشنامه ای به دانشگاهها ارسال شده که بر اساس آن حق ندارند گواهی دانش آموختگی به دانش آموختگان کارشناسی ارشد یا دکتری اعطا کنند مگر اینکه پایان نامه دانشجو حتما به پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران ارسال شده باشد.

وی اضافه کرد: امسال حدود 40 هزار دانشجوی فوق لیسانس توسط وزارت علوم جذب شده است. اگر میزان دانشجوی کارشناسی ارشد جذب شده در وزارت بهداشت را حدود 6 هزار نفر و این میزان در دانشگاههای آزاد اسلامی و غیر انتفاعی نیز حدود 18 هزار نفر در نظر بگیریم بنابراین دو سال دیگر با حداقل 60 هزار فارغ التحصیل کارشناسی ارشد در یک سال مواجه می شویم این در حالی است که امکانات فعلی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران محدود است. بنابراین برای اینکه امکان ساماندهی پایان نامه های دانشجویی در این پژوهشگاه فراهم باشد باید علاوه بر ارتقای امکانات، در برنامه ها نیز تجدید نظر شده و به شیوه های نگهداری پایان نامه فکر کنیم.

وزیر علوم خاطرنشان کرد: درصورتی که بتوانیم آمار به روزی از موضوعات پایان نامه ها و حتی محتوای آنها در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران داشته باشیم دیگر جلوگیری از خدشه دار شدن اخلاق علمی کار آسانی خواهد بود. البته بخشنامه ای که برای ارائه پایان نامه دانشجویان دانشگاههای دولتی به این پژوهشگاه تهیه شده است می تواند برای دانشگاه آزاد اسلامی و غیرانتفاعی ها نیز ارسال شود تا آنها هم ملزم شوند که پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی را به این پژوهشگاه ارسال کنند.

زاهدی درباره جلوگیری از تکراری بودن موضوعات پروپوزال دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز یادآورشد: وقتی دانشجو می خواهد پروپوزال دهد باید مراجعه به پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران به عنوان یک معیار قبول شدن پروپوزال مطرح باشد. یعنی وقتی دانشجو خواست پروپوزال خود را تعیین کند پس از بررسی از این پژوهشگاهها اعلام کند که آخرین پروژه ها و رساله های موجود را بررسی کرده و مکتوب کند که موضوع مورد نظر وی تاکنون تبدیل به رساله نشده است و آنگاه پروپوزال به تایید گروه آموزشی برسد.

وی ادامه داد: ممکن است در حال حاضر گفته شود که پیاده شدن چنین مکانیسمی برای پروپوزال دانشجویان تحصیلات تکمیلی امکان پذیر نیست اما باید خود را آماده کنیم. احتمالا اطلاعات موجود در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران به روز نیست اما باید خود را به روز کنیم تا بتوانیم از نظر کیفیت با یک تحول علمی جدی روبرو شویم. بالاخره باید مرجعیت علمی جهانی را پیدا کنیم.

وزیر علوم درباره الزامات حرکت رو به جلو پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران نیز گفت: باید تغییر درکارکرد، عملکرد و اهداف سیاستهای این پژوهشگاه هر چه زودتر اتفاق بیفتد.

زاهدی با تاکید بر توجه دانشگاهها و پژوهشگاهها نسبت به وب سنجی نیز گفت: دانشگاهها و پژوهشگاهها باید خود را مجهز کنند تا از امکانات و اطلاعات لازم با کیفیت و سرعت بالا بهره مند شوند. 10 دانشگاه برتر کشور شناسایی شده است و هر دو سال نیز اگر رتبه بندی دانشگاههای کشور را انجام دهیم ممکن است این دانشگاهها جابجا شوند. لازم به ذکر است که کار ویژه در حوزه فناوری اطلاعات یکی از معیارهای جدی در رتبه بندی دانشگاههای کشور است.

وی که درجمع پژوهشگران سخن می گفت امیدواری کرد: امیدواریم جلوی خیلی از موازی کاری ها در پژوهش و پروژه های تکراری گرفته شود تا از اتلاف وقت و انرژی کشور و نیروهای انسانی ما جلوگیری و جوان محقق به سمت تحقیقات با موضوعات جدیدتر البته با استفاده از نتایج تحقیقات گذشته سوق پیدا کند.