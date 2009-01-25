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۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۵:۰۱

گزارش تمرین امروز سرخپوشان/

خلیلی تمرین کرد / نارضایتی سرخپوشان از زمین اکباتان

خلیلی تمرین کرد / نارضایتی سرخپوشان از زمین اکباتان

بازگشت محسن خلیلی و نارضایتی بازیکنان پرسپولیس از زمین تمرین از نکات جالب توجه تمرین امروز پرسپولیس بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت 10:35 در زمین شماره 2 ورزشگاه اکباتان تهران آغاز شد. سرمای هوا و چمن زرد ورزشگاه اکباتان تهران فضایی سرد را بر تمرین امروز سرخپوشان حاکم کرده و 100 هواداری که برای تماشای تمرین این تیم به ورزشگاه آمده بودند را از رغبت تشویق بازیکنان و مربیان انداخته بود.

در ابتدای تمرین افشین پیروانی دقایقی برای بازیکنان پرسپولیس صحبت کرد. او با تاکید بر فراموش کردن بازی مقابل مس کرمان از بازیکنان پرسپولیس خواست تا از پرداختن به اتفاقات این بازی و بحث اشتباهات داوری پرهیز کرده و خود را برای بازی مقابل پیام مشهد آماده کنند.

در ابتدای تمرین امروز بازیکنان 30 دقیقه زیر پرویز کماسی دویدند و خود را آماده تمرین کردند. در ادامه با استارت در مصاف کوتاه و بلند به دو دسته تقسیم شدند. دسته اول که شامل مدافعان تیم بودند زیر نظر نعیم سعداوی به تقویت مهارت‌های دفاعی پرداختند و دسته دوم که از بازیکنان میانی و مهاجمان تشکیل می شد زیر نظر افشین پیروانی ارسال توپ از جناحین، ضربه سمت دروازه و... را تمرین کرد. پایان بخش تمرین امروز سرخپوشان فوتبال در قالب دو تیم بود.

به غیر از کریم باقری و مازیار زارع که در اردوی تیم ملی حاضر هستند، باقی سرخپوشان در تمرین امروز حضور داشتند.

مهمترین اتفاق تمرین امروز حضور محسن خلیلی در جمع سرخپوشان بود. او که به تازگی از بند مصدومیت رهایی یافته است، امروز زیر نظر فرید زرینه به تمرین اختصاصی پرداخت. هواداران حاضر در تمرین امروز ضمن خوشحالی از بازگشت خلیلی به جمع سرخپوشان بشدت پیگیر شرایط این بازیکنان و احتمال حضورش در دربی بودند.

علیرضامحمد که از ناحیه زانو دچار آسیب دیدگی جزیی شده است، امروز بصورت اختصاصی زیر نظر زرینه تمرین کرد و قرار است برای احتیاط و جلوگیری از آسیب دیدگی فیزیوتراپی کند.

علی کریمی دیگر بازیکن آسیب دیده پرسپولیس که از ناحیه کمر دچار مصدومیت شده است، امروز با تدابیر پزشکی بدون مشکل تمرین کرد. در پایان تمرین امروز علی کریمی و پتروویچ بصورت اختصاصی به تمرین پرداختند.

شرایط نامساعد زمین تمرین پرسپولیس ناراحتی بازیکنان این تیم را به دنبال داشته است. آنها با احتیاط زیاد در تمرین شرکت می کنند تا مبادا با مصدومیت روبرو شده و از میادین فوتبال دور شوند.

کد مطلب 822608

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